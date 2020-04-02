鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」　廣東老闆：讓他們越搞越多！

▲許多地方目前都使用額溫槍量體溫。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎在全球有90萬人確診，美國已突破20萬人，超越義大利、大陸成為第一位，醫療物資相當缺乏。廣東一位老闆卻揚言，要做假額溫槍賣給美國，「讓他們39度測出36.5度，讓他們越搞越多」。

綜合陸媒報導，東莞一間企業老闆張懸東在微信上鼓勵朋友，製造假測溫槍賣給美國，「做點假貨賣過去， 39度測出36.5度，讓他們越搞越多，看他美國還有多少人去別國傷人」；下面還稱讚自己「不動一兵一卒，賺了錢又和平了世界」。

▲廣東一名老闆揚言要做假額溫槍賣給美國。（圖／翻攝自微博）

截圖在網路上瘋傳後，許多大陸網友氣憤討論，「應該舉報他，查查他所有的產品是不是假貨、合格」、「聯想到近期同樣『祝賀美國、日本疫情』的楊媽媽粥店，看來這樣反人類、滅絕人性的中國企業家不是個案」、「這人內心實在太髒了」、「想騙錢就說」。

張懸東為東莞市顥峰電子科技有限公司經理、執行董事，佔股90%。張懸東表示，他當時是出於「愛國情懷」，一時衝動開的玩笑，當地政府人員已對他進行批評教育，「這件事對我終身難忘也受益！對社會造成的不良影響我願意道歉！以後再也不會有類似的事情發生！」