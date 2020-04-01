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禁外出趴趴走！居家檢疫看醫生有解　彰化醫院：開視訊門診

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記者唐詠絮／彰化報導

居家隔離或居家檢疫者越來越多，根據統計，截至109年3月29日止彰化縣防疫人數還有1,543人追蹤，衛福部彰化醫院聯合33家診所在4月1日啟動視訊門診，讓不能趴趴走的他們，在身體不舒服時可透過視訊看診，彰化醫院院長謝文淮表示，希望透過醫師和個管師的專業，守護被隔離者的身心健康。

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

謝文淮指出，居家隔離或居家檢疫者如果發燒或病情嚴重，直接通報彰化縣衛生局，將安排救護車送到醫院急診室就診，但如果是單純簡單的症狀或慢性病藥用完了，或是原本已安排的檢查，現在不能去醫院，這些情況都可撥打1922，由衛生局轉介個案到彰化醫院個案管理師，啟動通訊診療，規劃專科醫師視訊看診，專科醫師包括彰化醫院所有醫師及社區診所醫師。

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛福部彰化醫院開視訊門診演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

謝文淮說，彰化醫院近日連繫該院的社區醫療群，詢問診所加入視訊門診的意願，共有33家診所37位醫師願意，他們連忙建置網路視訊，和每家診所都有一條專屬的視訊網路，再經過演練後，向衛生局報備，4月1日正式上線。

昨天演練模擬一位居家隔離者腹瀉，但無法外出看診，於是撥打1922防疫專線，彰化縣衛生局轉介該名隔離者給彰化醫院，個管師聯絡患者後認為病情單純，啟動視訊門診，請患者加入彰化醫院提供的Line，開啟對話，安排好專科醫師後，出現患者、醫師、個管師的三方畫面，醫師問診開藥，個管師核算好比照門診的費用後，告知患者請家屬或代表人帶著患者健保卡及費用到醫院急診旁的疫病門診，服務人員早就以欠卡方式完成批價及領藥，等候患者方面來補健保卡及取藥。

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛福部彰化醫院開視訊門診演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

謝文淮表示，若個案住得比較遠，家屬來院代領藥不方便，個管師將連絡上述33家診所中距離個案最近的診所，由該院個管師和診所醫師、患者啟動三方視訊看診，程序相同，最後由家屬或代表人帶著患者健保卡及費用到診所取藥繳費。

謝文淮指出，南彰化12鄉鎮市的個案都在他們的服務範圍，只要居家隔離或居家檢疫者撥打1922，透過衛生局提供資料給該院，即可很快完成視訊看診，千萬不要自行外出看診，不僅違反規定，還會被重罰。

▲衛福部彰化醫院為居家隔離及居家檢疫民眾開視訊門診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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