新冠肺炎防疫辛苦！　成大醫院加碼「風險壓力慰勉金」慰勉第一線人員

▲成大醫院沈孟儒院長（右二），帶領院長室團隊，慰勉防疫第一線醫護工作團隊人員，並且宣布發放「風險壓力慰勉金」，給予實質的慰勉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院沈孟儒院長，1日帶領院長室團隊，走訪成大醫院檢疫專責病房、負壓隔離病房、感染管制中心、病理部病毒組及臨床檢疫站，慰勉防疫第一線醫護工作團隊人員，並且宣布發放「風險壓力慰勉金」，時間並回溯到正式成立檢疫站的1月30日開始，依投入之班次計算，給予醫療人員實質的慰勉。

成大醫院在防疫工作上的投入及辛苦防疫的同仁，持續受到外界的支持與肯定，但院長室團隊相信自家人也需要自己疼，因此在政府未來將提供的獎勵措施之外，沈孟儒院長先行額外「加碼」，要求院長室團隊規劃「風險壓力慰勉金」，發給第一線工作人員以為慰勉。

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沈孟儒院長也提醒醫護人員，歡迎提供意見與建議，一起建構「友善職場」目標：有健康及向心力的人員，醫院才有面對醫療與抗疫的戰力。勞安室許夙君主任也說明表示，自3月起院方已設立「成功窗口」，受理有關對院方、單位或工作業務上的建言；另有「幸福專線」，在多面向地協助員工評估、處理或解決工作上的相關困難。

面對此次「戰疫」，成大醫院從農曆春節前即啟動應變中心機制，並從1月30日起超前部署設置檢疫站，並一步步提升，加入AI智慧防疫；同時也啟動關懷機制，提供第一線防疫工作人員暖食計畫、送養生茶及分送各界善心人士捐贈物資等。

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