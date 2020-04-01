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義大利藝術家幫雕像戴上口罩　背後含義隱藏「維吉爾」名言

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古羅馬時期的哲學家塞内加（Lucius Annaeus Seneca）曾言：「沒有比人生更難的藝術了。」在此新冠病毒（COVID-19）遍地蹂躪之時，全球面臨封城隔離、社交暫止，或是對物資缺乏的恐懼，更深覺塞内加這一句喟嘆的睿智。截至目前，歐洲疫情最嚴重的義大利，已因COVID-19奪去逾萬人生命，家鄉慘況看在義大利藝術家 Federico Pestilli 眼中更是心痛，雖然他本身已在羅馬隔離數周，但也不忘向國家昔日的光輝找尋慰藉。事實上這場藝術行動並非惡趣味，卻是隱含對人類命運的鼓舞並祈禱與自然共存。

▲藝術。（圖／城市美學提供）

▲畫家委羅內塞（1528-88），攝於羅馬貝佳斯公園。© Federico Pestill

▲物理學家暨天文學家伽利略 （1564-1642），攝於羅馬貝佳斯公園。© Federico Pestilli

請繼續往下閱讀...

千古風流人物雕像，共患COVID-19此難

在義大利宣布全國進入封城狀態前夕，Pestilli找了一個春日明媚早晨前去貝佳斯公園（Villa Borghese gardens），將口罩逐一套上義大利詩人、開國元勛，以及文藝復興時期建築師和藝術家的半身塑像：包括凱撒、但丁、帕拉迪歐、米開朗基羅以及哥倫布等。並以古羅馬詩人維吉爾的名言「在希望與恐懼之間的惴惴不安」為主題，把這些千古風流人物的雕像，共置於傳染病的希望和恐懼之中。

▲畫家喬托（1267-1337），攝於羅馬貝佳斯公園。© Federico Pestilli

圖文來源／yatzer

（完整文章請看城市美學新態度

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