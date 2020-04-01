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郵局志工跑廁所「沒人量體溫」　民眾「自發默契」震懾他...以台人為傲！

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▲▼中華郵政,郵局,郵差。（圖／記者李宜秦攝）

▲原PO到郵局辦事，撞見驚人一幕。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，交通部昨日（3/31）宣布，民眾除了要配戴口罩才能進入高鐵及台鐵車站，進入全台1298個郵局營業所前也要先測量體溫。有網友今日到郵局辦事，恰好碰到志工內急暫時離開，沒想到一旁民眾竟自發性拿起額溫槍替其他人服務，熱心扛起志工工作，不放過任何一個破口，讓原PO驚呆大讚國人的團結力。

一名男網友今（1日）在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己趁著連假前到郵局寄送文件，竟被「台灣人的團結和涵養」震懾住了！

請繼續往下閱讀...

原來當時郵局的志工因為內急暫離，導致人手不足，沒有人站門口幫民眾量體溫和消毒。沒想到隨後一名女子見狀後，竟自發性地自願站崗，除了幫忙後面進來的人量測體溫和消毒，也不斷口頭提醒大家要戴口罩。

▲▼ 郵局志工暫離崗位，民眾自發性接替量體溫工作 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 郵局志工暫離崗位，民眾自發性接替量體溫及消毒工作 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO說，雖然大家都沒有說好，但是卻默契十足，櫃台後總是有人自動替補、接力幫忙，沒有戴口罩的人也乖乖配合離開，沒有大吵大鬧，讓他心中充滿感動，「我想我們正在面臨一場硬仗，但逆境中似乎也體現我們互相的信賴。」

貼文一出，網友們紛紛感動表示「這裡是爆廢還是爆淚，突然鼻酸」、「團結起來，一起抗疫，趕快結束啊」、「這真的很讚」、「很感動！以身為台灣人為傲」、「鼻頭酸酸的，台灣加油」。

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