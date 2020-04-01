長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3hrs欸

▲定期買口罩已成為部分民眾的生活日常。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心31日宣布「社交距離」規範及指引，民眾在室外應保持1公尺、室內1.5公尺的距離，若無法維持，則必須配戴口罩。一名網友透露，有長輩近日擔心口罩快要用完了，加上不會網購，不知該如何是好。不過他隨後也怒揭原因，無奈表示對方其實是「口罩用幾小時就會換」。

有男網友今日在PTT八卦版發文，表示自從口罩之亂以來，他只有在超商買過3片口罩，即使到現在已經進步到口罩實名制2.0，他也因為懶得排隊而沒去購買。

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「有人口罩戴1天以上的嗎？」他指出，最近聽到一名長輩不斷訴苦「口罩只剩30片」快要用完了，加上不會操作網路預購，擔心撐不了多久。不過原PO聽完卻是不以為然地表示，他平時一片口罩就戴3至4天了，長輩明明大多數時間都待在家，僅偶爾出門買買菜，卻仍然每天更換口罩，不重複使用，讓他很不解，好奇其他人普遍都重複戴幾天。

貼文一出，網友們幾乎都表示會重複使用，畢竟物資太珍貴，就連有庫存本錢的人都不見得會天天換，「應該問多少人口罩戴一天就換？我是沒那麼好命」、「除非去醫院診所才會一次換」、「1片3~5天」、「有口罩套、布口罩，天天換是滿浪費的」、「至少3天，都用庫存」、「 一天只有2小時在搭車，不一定每天換」。

▲網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

事實上，我國口罩日產量雖然已經達到1300萬片，但總人口遠超出這個數量，加上必須分配給第一線防護人員，還是沒有辦法每人每日都配一片口罩。

為了延長口罩壽命，除了在醫療口罩外可加掛一層布口罩或是口罩套，食藥署也證實「電鍋乾蒸口罩」可有效達到殺菌效果。不過食藥署簡任技正王博譽也提醒，蒸用次數最好控制在5次以內，另外出入醫療院所等高風險場所後，最好還是立刻更換一片新的口罩。

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