「不給錢殺你全家」恐嚇81名法學教授　陳嫌狡詐偷用咖啡廳wifi發信

▲陳男涉嫌寄信給81名法學教授恐嚇取財未遂，遭檢察官聲押禁見。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子為了討債，用債務人名義發送電子郵件給國內81名法學教授，恐嚇「江湖救急要求不多2萬就好」，「不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，台北市刑大科偵隊循線逮捕陳男到案，經台北地檢署檢察官複訊後，1日下午以陳男涉嫌恐嚇取財未遂，罪嫌重大，有與證人勾串之虞等理由，向法院聲請羈押禁見。

檢警調單位分別接獲情資，全台有9所公私立大學、81名法學教授，從3月13日開始，分別接獲以電子郵件寄發的恐嚇信，對方留下銀行帳戶要求教授們匯款，台北地檢署檢察長周章欽接獲教授檢舉後，擔心危及校園治安，隨即指派主任檢察官張智堯、檢察官黃振城指揮警調偵辦。

台北市刑大運用科技辦案，從電子信件的寄送IP查出，發信地是在某間咖啡廳，經多方比對追查發現，陳男似乎知道可能被店內監視器拍下，會刻意躲在咖啡廳外，使用店家外溢出來的wifi訊號上網發信，檢警31日發動搜索，查扣陳男使用的4支行動電話、筆記型電腦1台、平版電腦1台、隨身碟1個及外接硬碟2個等物品。

據了解，陳男供稱因為討債不成，所以跟債務人要了銀行帳戶，用債務人名義發信要錢，但否認刻意針對法學教授，檢察官訊後認為陳男涉嫌恐嚇取財未遂，可能滅證、勾串，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押並禁見。

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