　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2女遛狗與街友口角回家告狀　2男持棍棒痛毆！他脾臟破裂慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮1名梁姓街友3月28日被發現陳屍在陳屍當地某運動公園，身體有明顯的挫傷及瘀傷，彰化地檢署立即指派檢察官蔡奇曉指揮溪湖警分局偵辦，發現死者與前來遛狗的2名女子發生口角，引發廖男、何男不爽，持棍棒將梁男打死，廖、何兩人因所犯為重罪且有串證之虞，凌晨遭到檢方聲請羈押獲准。

▲彰化街友陳屍在公園內，是遭到2男棍棒打死。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰化街友陳屍在公園內，竟是遭到2男棍棒打死。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢署指出，本署於3月28日獲報本轄溪湖鎮某運動公園發生男子遭不明犯嫌毆打致死案件，立即指派檢察官蔡奇曉指揮彰化縣警察局溪湖分局偵辦，檢察官並於3月30日上午率同法醫師進行解剖相驗，發現被害男子受有脾臟破裂，且身體有不明顯之挫傷及瘀傷，研判係因脾臟破裂導致出血性休克死亡，同時積極偵訊犯嫌及相關證人，徹查成傷、致死原因及遭毆打之過程。

經調查結果發現，死者梁姓男子為在該運動公園之街友，於3月28日凌晨，許姓及李姓女子至該運動公園遛狗，與梁姓男子發生口角爭執，許姓及李姓女子返回住所後告知友人上情，渠等友人廖男、何男等人即持棍棒返回該運動公園毆打梁姓男子後離去，至28日上午6時許，梁姓男子始因內臟出血死亡。

被告廖男、何男2人經檢察官訊問後，認所犯為傷害致死重罪，且有勾串共犯及證人之虞，於3月31日晚間向法院聲請羈押禁見，法院於同日晚間11時30分時裁准。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
年輕妹哭訴「我們被趕出來」！房東心軟出租下場超慘：閣樓還藏廚
戴口罩才准搭火車實施首日..桃園男「推開站務員硬闖」列車急暫
德國女友在台居家檢疫！「政府超用心」甜曝感想　網全歪樓：炫耀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

硬上兄弟女友…害子宮發炎！女痛訴：覺得自己很髒　他反咬「妳當下沒報警」

這不是愚人節劇情！老婦遭詐存款監管　瑞芳警攔阻護20萬老本

飲酒作樂與店家吵起來　他返家拿槍回頭嗆聲...秒被壓制下場慘

N95一片賣150元！土城網拍男囤貨撈肺炎財　4千片口罩上千瓶酒精被抄

「不給錢殺你全家」恐嚇81名法學教授　陳嫌狡詐偷用咖啡廳wifi發信

「兩條路！打死或強姦」竹東少女虐殺命案　「冥王」雙手合十獲免死定讞

獨／「手滑女」超慘下場曝！整晚沒睡狂刪文　哀怨：都軟了還不行　

戴口罩才准搭火車首日！桃園男「推開站務員硬闖」　列車緊急暫停

南投竹山透天厝4樓屋頂　女欲輕生消防破門驚險營救

桃園男IG限動PO前女友「裸露照」嗆：破女人…她崩潰無法工作求償50萬

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

硬上兄弟女友…害子宮發炎！女痛訴：覺得自己很髒　他反咬「妳當下沒報警」

這不是愚人節劇情！老婦遭詐存款監管　瑞芳警攔阻護20萬老本

飲酒作樂與店家吵起來　他返家拿槍回頭嗆聲...秒被壓制下場慘

N95一片賣150元！土城網拍男囤貨撈肺炎財　4千片口罩上千瓶酒精被抄

「不給錢殺你全家」恐嚇81名法學教授　陳嫌狡詐偷用咖啡廳wifi發信

「兩條路！打死或強姦」竹東少女虐殺命案　「冥王」雙手合十獲免死定讞

獨／「手滑女」超慘下場曝！整晚沒睡狂刪文　哀怨：都軟了還不行　

戴口罩才准搭火車首日！桃園男「推開站務員硬闖」　列車緊急暫停

南投竹山透天厝4樓屋頂　女欲輕生消防破門驚險營救

桃園男IG限動PO前女友「裸露照」嗆：破女人…她崩潰無法工作求償50萬

硬上兄弟女友…害子宮發炎！女痛訴：覺得自己很髒　他反咬「妳當下沒報警」

留學生返台奔花蓮高調吃蚵仔煎　店家無奈「停業1個月」！網再轟屁孩

人工呼吸器「讓給年輕人用」…媽2天後離世　女兒泣：沒機會去葬禮

晶華潘思亮喊話奏效！經濟部：紓困加碼水電費擬打七折

歷時5年「北市共融式遊戲場」開放！3滑索、5鞦韆免費瘋玩

捷運加持「台中第二條公益路」爆紅　房價2年漲逾1成

「社交距離」軟硬兼施！紐約市確診破4萬　市長：不自律罰500美元

發票中獎清單出爐！11張花百元以下就中千萬元大獎　花12元買衛生紙就中大獎

日使挺台列世衛觀察員　國台辦回應了

北京入境男不想居家檢疫「躲網咖3天」　北市衛生局重罰100萬元！

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

社會熱門新聞

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

南投孕婦「繩捆2子」溺斃！夫見3人遺體崩潰痛哭

漁光島激情片再爆第3彈！警喊話：別再傳了

影／恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

台中6車猛撞起火燃燒　1命危6傷

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

更多熱門

相關新聞

萬華男遭2街友痛扁倒地　搶救5天不治

萬華男遭2街友痛扁倒地　搶救5天不治

萬華分局警方26日獲報，有民眾在提外便道路倒，警方獲報送往醫院搶救，發現該名男子頭顱骨折，經過5天搶救後仍宣告不治，警方事後調查，男子身上還有多處傷勢，不排除生前與人有鬥毆情形。

收容所死亡率狂飆！動團譴責3縣市扯翻

收容所死亡率狂飆！動團譴責3縣市扯翻

公車偷摸白皙女學生大腿　噁男：情不自禁

公車偷摸白皙女學生大腿　噁男：情不自禁

彰化也變「紅通通」　再增境外移入2確診

彰化也變「紅通通」　再增境外移入2確診

防院內感染　彰化長照機構演練

防院內感染　彰化長照機構演練

關鍵字：

彰化溪湖街友遛狗

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面