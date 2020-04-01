2女遛狗與街友口角回家告狀　2男持棍棒痛毆！他脾臟破裂慘死

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮1名梁姓街友3月28日被發現陳屍在陳屍當地某運動公園，身體有明顯的挫傷及瘀傷，彰化地檢署立即指派檢察官蔡奇曉指揮溪湖警分局偵辦，發現死者與前來遛狗的2名女子發生口角，引發廖男、何男不爽，持棍棒將梁男打死，廖、何兩人因所犯為重罪且有串證之虞，凌晨遭到檢方聲請羈押獲准。

▲彰化街友陳屍在公園內，竟是遭到2男棍棒打死。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢署指出，本署於3月28日獲報本轄溪湖鎮某運動公園發生男子遭不明犯嫌毆打致死案件，立即指派檢察官蔡奇曉指揮彰化縣警察局溪湖分局偵辦，檢察官並於3月30日上午率同法醫師進行解剖相驗，發現被害男子受有脾臟破裂，且身體有不明顯之挫傷及瘀傷，研判係因脾臟破裂導致出血性休克死亡，同時積極偵訊犯嫌及相關證人，徹查成傷、致死原因及遭毆打之過程。

經調查結果發現，死者梁姓男子為在該運動公園之街友，於3月28日凌晨，許姓及李姓女子至該運動公園遛狗，與梁姓男子發生口角爭執，許姓及李姓女子返回住所後告知友人上情，渠等友人廖男、何男等人即持棍棒返回該運動公園毆打梁姓男子後離去，至28日上午6時許，梁姓男子始因內臟出血死亡。

被告廖男、何男2人經檢察官訊問後，認所犯為傷害致死重罪，且有勾串共犯及證人之虞，於3月31日晚間向法院聲請羈押禁見，法院於同日晚間11時30分時裁准。

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