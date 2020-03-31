嚴防院內感染！彰化長照機構演練　模擬過程逼真

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情全球升溫，尤其長照機構內住民多為失能合併慢性病的老人，罹患重症或死亡的風險，比一般人更高，31日「彰化縣長照機構新冠肺炎群聚事件演練」，在彰化老人養護中心進行「彰化縣長照機構新冠肺炎群聚事件演練」，衛生福利部常務次長薛瑞元表示，真正的決戰點是在「預防」，不要讓它發生。

▲彰化縣政府今天進行長照機構感染模擬演練。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化長照機構禁止探訪。（圖／彰化縣政府提供）

今天演練實況模擬，居住在老人養護中心的住民疑似被感染，中心緊急將被感染者送醫，並將健康的住民就地安置並隔離，演練過程透過大廳的大屏幕播放，與會人士觀看演練過程。

▲全程在大廳透過視訊觀看演練過程。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣總共有95家住宿式長照機構，住民6,608人、工作人員3,371人，總計9,979人，縣長王惠美表示，確保長照機構長者及工作人員的健康及安全，並且避免群聚感染是很重要的，縣府先前也要求機構工作人員與服務對象進行健康監測與自主管理，後續也全面禁止探訪。

▲彰化縣長王惠美與衛福部常務次長薛瑞元。（圖／彰化縣政府提供）

薛瑞元說，長期照顧機構如果發生確診個案或者群聚事件，從國外的經驗來看，死亡率是非常高的，所以我們特別重視這個部分，除了要求各縣市做好長照機構本身的預防措施之外，萬一發生個案時，如何應變，這些計畫都必須靠實際演練去驗證它的成效。不過，最重要的還是在預防，大家都不希望在長照機構發生確診個案，演練只是讓我們有心理準備，避免實際操作上手忙腳亂，但是真正的決戰點是在「預防」，不要讓它發生。

衛生局強調，為降低長照機構內感染之風險，使本縣機構住民安心就養，將持續督導機構，落實執行相關管控措施，並呼籲住民家屬配合，以全面提升照顧及服務品質。

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