進入紅色警戒！彰化也變「紅通通」　再增境外移入2確診

▲彰化今天增加2確診病例，共16例。（圖／翻攝自衛福部）

記者唐詠絮／彰化報導

中央31日公布新冠肺炎確診新增16例，分別為14例境外移入及2例本土，在國內已經造成5名個案死亡，彰化縣衛生局1日公布確診2例，總人數達16例，分別為在美國工作的男性及留學英國女學生，目前都收治在醫院隔離中，同住家屬共有17人採檢居家隔離，這也讓彰化正式進入紅色警戒中。

今天一早疾管署的縣市確診人數查詢，彰化縣從昨天的橘色警戒14例，今天再增加2例，一躍到紅色警戒範圍，從表上顯示一片紅通通的，不免讓人看了憂心忡忡，但彰化縣這16確診案例皆為境外移入，顯示衛生局在防疫上超前部署，及時堵住防疫缺口，沒有擴大到社區或群聚感染。

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針對今天的這2個確診案例，衛生局長葉彥伯指出，第15例，20多歲男性，美國留學畢業後留美工作，3/16 返台，屬於自主健康管理個案，自行在家單人房檢疫，3/28 全身酸痛、流鼻水及發燒，送醫採檢，自3/16返國後皆無國內就醫記錄，經中央公佈為確定個案，同戶家屬及其他成員共11人，採檢居家隔離。

葉彥伯說，這第16例，30多歲女性，英國留學生，3/17在英國時已出現咳嗽、流鼻水，3/29 返台，機場採檢後回家單人房居家檢疫，經中央公布為確診病例，同住家人接觸者6人，採檢居家隔離。

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