　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

毛小孩哭哭…收容所死亡率狂飆！動團譴責3縣市扯翻：環境惡劣爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼動督盟指控澎湖、嘉義和彰化縣動物收容所死亡率高，赴監察院陳情。（圖／記者許展溢攝）

▲動督盟在監察院門口裸身打扮成毛小孩演行動劇。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

4月4日是世界流浪動物日，台灣動保行政監督聯盟今（1日）提前召開記者會，公布3名「屠狗之王」縣市長，分別是澎湖、嘉義和彰化，譴責地方政府長期漠視動物收容所惡劣環境，造成所內死亡率超高，又以澎湖從2017年11%，到2019飆至35％最誇張。

動督盟今赴監察院陳情，一開始在門口以裸身打扮成毛小孩演行動劇，呈現公立動物收容所裡的毛小孩痛苦死亡情形。動督盟理事長王唯治說，2017年2月4日零撲殺上路後，全國各公立動物收容所「所内死亡」平均7%（2017年8%、2018年6%、2019年7%、2020年1-2月7.5%），但澎湖縣卻從2017年11%、2018年17%，到2019年飆高到35%，是最低值1%（台東、屏東）的35倍，更是當年全國平均值5倍，也是近3年平均值3倍。

請繼續往下閱讀...

▲▼動督盟指控澎湖、嘉義和彰化縣動物收容所死亡率高，赴監察院陳情。（圖／記者許展溢攝）

▲▼動督盟指控澎湖、嘉義和彰化縣動物收容所死亡率高。（圖／記者許展溢攝）

▲▼動督盟指控澎湖、嘉義和彰化縣動物收容所死亡率高，赴監察院陳情。（圖／記者許展溢攝）

動督盟表示，嘉義縣從2017年16%、2018年15%，到2019年17%，也超過3年平均值2倍。彰化縣則從2017年16%，到2018年降到平均值7%，在2019年又跳升到19%，也超過3年平均值的2倍。動督盟說明，從收容所統計的在養占可容留比例，即「爆籠」指標，代表的是該收容所是否滿足空間照顧人力及醫療人力需求，是動物福利的先期指標。一但逼近100%或超過，即意味動物福利下降風險，若不超前改善，都容易造成所內死亡上升。

動督盟指出，澎湖公立動物收容所爆籠指數2019年快速跳升至172%，較前年上升85%。嘉義近3年持續爆籠，至2019年底上升至126%。彰化雖前2年尚稱平穩，但因近幾年疏於推動TNVR，至2019年因人犬衝突增加，而遽然採取撇大捕狗，卻沒有相關配套，最後數字飆至204%。

▲▼動督盟指控澎湖、嘉義和彰化縣動物收容所死亡率高，赴監察院陳情。（圖／記者許展溢攝）

▲▼動督盟赴監察院遞陳情書，由監委田秋堇收下。（圖／記者許展溢攝）

▲▼動督盟指控澎湖、嘉義和彰化縣動物收容所死亡率高，赴監察院陳情。（圖／記者許展溢攝）

動督盟秘書長何宗勳說，所內死亡原因很多，如天災、幼犬、車禍、所內大互相攻擊等，但最重要是醫療資源，所內醫療設備如何提升，或跟動物醫院合作，提供緊急協助。王唯治提到，針對這3縣市長期追蹤，都是表現不佳，狀況很多的收容所。早在2016年零撲殺上路前半年，還親自拜會3縣市首長獲承諾，如今地方首長換人，不但沒記取前車之鑑，還讓情況惡化，要求監察院收下陳情。

ET快訊
小優錄影脫到剩內衣！趴地濕身「掉出巨胸形狀」主持人看傻了
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

快訊／政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除

服務讓我的付出變得更富有！東森購物客服之星湯慧蘭

「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

520後可能高升？文化部長鄭麗君：每天心心念念只想防疫工作

愚人節開「陳年老哏玩笑」！他一看「曝6年苦衷」嘆：心裡很難受　網暖打氣

接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：沒有「叔姪關係」

妳也能擁有夢幻馬甲線！UAT教練客製化訓練菜單　連女神都是她教出來的

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

快訊／政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除

服務讓我的付出變得更富有！東森購物客服之星湯慧蘭

「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

520後可能高升？文化部長鄭麗君：每天心心念念只想防疫工作

愚人節開「陳年老哏玩笑」！他一看「曝6年苦衷」嘆：心裡很難受　網暖打氣

接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：沒有「叔姪關係」

妳也能擁有夢幻馬甲線！UAT教練客製化訓練菜單　連女神都是她教出來的

Taiwan Can Help 首波幫歐美！外交部：評估我防疫能量、下波援助新南向國家

最高法院院長交接　限量分案、積案過多問題可望解決

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

中職／米蘭達首局連飆3K　獅象首局0比0

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

中職／禁止球迷隔柵欄開球　中職已請球隊做好管制

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

陳為民交小27歲高中妹　自曝體力不行「這件事」只能撐20分鐘

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

「郭董出手了」防新冠肺炎

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

台師大男學生染疫！感染源不明累積8例

更多熱門

相關新聞

彰化也變「紅通通」　再增境外移入2確診

彰化也變「紅通通」　再增境外移入2確診

中央31日公布新冠肺炎確診新增16例，分別為14例境外移入及2例本土，在國內已經造成5名個案死亡，今天彰化縣衛生局公布確診2例，總人數達16例，分別為在美國工作的男性及留學英國女學生，目前都收治在醫院隔離中，同住家屬共有17人採檢居家隔離，這也讓彰化正式進入紅色警戒中。

金門、澎湖縣民返國　須在台居家檢疫

金門、澎湖縣民返國　須在台居家檢疫

清晨開車撞死人！他肇逃還發文「想輕生」　

清晨開車撞死人！他肇逃還發文「想輕生」　

防院內感染　彰化長照機構演練

防院內感染　彰化長照機構演練

飲料貼防疫小貼紙　民眾喊：貼心

飲料貼防疫小貼紙　民眾喊：貼心

關鍵字：

世界流浪動物日台灣動保行政監督聯盟動物收容所爆籠澎湖嘉義彰化死亡率

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面