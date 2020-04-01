毛小孩哭哭…收容所死亡率狂飆！動團譴責3縣市扯翻：環境惡劣爆

▲動督盟在監察院門口裸身打扮成毛小孩演行動劇。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

4月4日是世界流浪動物日，台灣動保行政監督聯盟今（1日）提前召開記者會，公布3名「屠狗之王」縣市長，分別是澎湖、嘉義和彰化，譴責地方政府長期漠視動物收容所惡劣環境，造成所內死亡率超高，又以澎湖從2017年11%，到2019飆至35％最誇張。

動督盟今赴監察院陳情，一開始在門口以裸身打扮成毛小孩演行動劇，呈現公立動物收容所裡的毛小孩痛苦死亡情形。動督盟理事長王唯治說，2017年2月4日零撲殺上路後，全國各公立動物收容所「所内死亡」平均7%（2017年8%、2018年6%、2019年7%、2020年1-2月7.5%），但澎湖縣卻從2017年11%、2018年17%，到2019年飆高到35%，是最低值1%（台東、屏東）的35倍，更是當年全國平均值5倍，也是近3年平均值3倍。

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▲▼動督盟指控澎湖、嘉義和彰化縣動物收容所死亡率高。（圖／記者許展溢攝）



動督盟表示，嘉義縣從2017年16%、2018年15%，到2019年17%，也超過3年平均值2倍。彰化縣則從2017年16%，到2018年降到平均值7%，在2019年又跳升到19%，也超過3年平均值的2倍。動督盟說明，從收容所統計的在養占可容留比例，即「爆籠」指標，代表的是該收容所是否滿足空間照顧人力及醫療人力需求，是動物福利的先期指標。一但逼近100%或超過，即意味動物福利下降風險，若不超前改善，都容易造成所內死亡上升。

動督盟指出，澎湖公立動物收容所爆籠指數2019年快速跳升至172%，較前年上升85%。嘉義近3年持續爆籠，至2019年底上升至126%。彰化雖前2年尚稱平穩，但因近幾年疏於推動TNVR，至2019年因人犬衝突增加，而遽然採取撇大捕狗，卻沒有相關配套，最後數字飆至204%。

▲▼動督盟赴監察院遞陳情書，由監委田秋堇收下。（圖／記者許展溢攝）



動督盟秘書長何宗勳說，所內死亡原因很多，如天災、幼犬、車禍、所內大互相攻擊等，但最重要是醫療資源，所內醫療設備如何提升，或跟動物醫院合作，提供緊急協助。王唯治提到，針對這3縣市長期追蹤，都是表現不佳，狀況很多的收容所。早在2016年零撲殺上路前半年，還親自拜會3縣市首長獲承諾，如今地方首長換人，不但沒記取前車之鑑，還讓情況惡化，要求監察院收下陳情。