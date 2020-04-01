9旬嬤用「小畫家」繪仿真明信片！狂吸29.7萬粉...連迪士尼都來邀畫

在 Instagram 查看這則貼文 Concha García Zaera（@conchagzaera）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 21 日 上午 4:36 張貼

實習記者賴韻如／綜合報導

Windows 內建的「小畫家」以簡單、基礎的美術效果聞名，不少人都會使用它來消磨時間！西班牙一名老奶奶因為無聊，無心開啟小畫家來創作插畫，沒想到作品曝光後讓她瞬間爆紅，目前在IG上已經擁有29.7萬名粉絲，連迪士尼都為電影宣傳來向她邀畫。

據《每日郵報》報導，居住在西班牙瓦倫西亞的90歲奶奶賽拉（Concha Garcia Zaera），從小就非常喜歡畫畫，但是結婚後，因為丈夫對於油畫顏料的氣味非常敏感，讓她不得不放棄創作。然而多年前，丈夫生了一場重病，賽拉為了照顧他所以天天待在家，當時子女們擔心賽拉在家太無聊，於是送了她一台電腦，沒想到意外地重新開啟了她的繪畫細胞。

在 Instagram 查看這則貼文 Concha García Zaera（@conchagzaera）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 12 日 下午 3:03 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Concha García Zaera（@conchagzaera）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 9 日 上午 5:05 張貼

賽拉表示，「剛開始時，我會先畫一些小東西，例如房子、樹木、天空，接著更熟練後，就開始一步一步增加小細節，最後變成一幅完美的畫作。」賽拉說，自己的想像力很差，所以幾乎所有的創作都是由丈夫先前寄的明信片中取得靈感。她也補充，「每一幅畫作其實都必須花上兩個星期的時間才能完成，複雜的甚至需要一個月。」

2018年，賽拉的孫女決定幫她創立了一個Instagram帳戶「@conchagzaera」，裡面專門分享所有賽拉的創作，目前已經累積了29.7萬名粉絲。對此，賽拉也表示，「我不太明白為什麼我的畫作會吸引到這麼多人的關注，我認為這些作品都是由非常簡單的小東西組合而成的，也許這就是天分。」

在 Instagram 查看這則貼文 Concha García Zaera（@conchagzaera）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 11 日 上午 4:37 張貼