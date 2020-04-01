　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

9旬嬤用「小畫家」繪仿真明信片！狂吸29.7萬粉...連迪士尼都來邀畫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者賴韻如／綜合報導

Windows 內建的「小畫家」以簡單、基礎的美術效果聞名，不少人都會使用它來消磨時間！西班牙一名老奶奶因為無聊，無心開啟小畫家來創作插畫，沒想到作品曝光後讓她瞬間爆紅，目前在IG上已經擁有29.7萬名粉絲，連迪士尼都為電影宣傳來向她邀畫。

據《每日郵報》報導，居住在西班牙瓦倫西亞的90歲奶奶賽拉（Concha Garcia Zaera），從小就非常喜歡畫畫，但是結婚後，因為丈夫對於油畫顏料的氣味非常敏感，讓她不得不放棄創作。然而多年前，丈夫生了一場重病，賽拉為了照顧他所以天天待在家，當時子女們擔心賽拉在家太無聊，於是送了她一台電腦，沒想到意外地重新開啟了她的繪畫細胞。

賽拉表示，「剛開始時，我會先畫一些小東西，例如房子、樹木、天空，接著更熟練後，就開始一步一步增加小細節，最後變成一幅完美的畫作。」賽拉說，自己的想像力很差，所以幾乎所有的創作都是由丈夫先前寄的明信片中取得靈感。她也補充，「每一幅畫作其實都必須花上兩個星期的時間才能完成，複雜的甚至需要一個月。」

2018年，賽拉的孫女決定幫她創立了一個Instagram帳戶「@conchagzaera」，裡面專門分享所有賽拉的創作，目前已經累積了29.7萬名粉絲。對此，賽拉也表示，「我不太明白為什麼我的畫作會吸引到這麼多人的關注，我認為這些作品都是由非常簡單的小東西組合而成的，也許這就是天分。」

ET快訊
JYJ金在中確診全是騙人：愚人節玩笑！火速改口網罵爆
社交距離第二階段規範出爐！「強制處分」將禁止娛樂活動
陳時中：為防疫需要將公開確診個資 「年齡、性別、接觸者類
居家檢疫趴趴走！陳時中：抓到一次就集中隔離、不給防疫補償
新冠肺炎增7確診！都是從自美、英國返國
LIVE／社交距離室內1.5公尺陳時中採梅花座　指揮中心最新
JYJ金在中確診新冠肺炎！一片黑吐恐懼心聲「都是我不小心」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

囤積N95口罩以「7倍價格」轉賣　貪心男被捕朝FBI咳嗽：我有新冠病毒

9旬嬤用「小畫家」繪仿真明信片！狂吸29.7萬粉...連迪士尼都來邀畫

確診醫生曾與普丁握手！兩人「未做防護措施」...官方回應了

全球86萬確診！UN秘書長：新冠疫情是二戰後最大挑戰　2500萬人恐失業

新冠病毒透過飛沫可飆噴8公尺？佛奇打槍：太超過！

封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

延後3個月徵收最惠國進口商品關稅　川普同意了

美首位外交官員病逝！蓬佩奧：國務院至少40至50人確診

無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

佛地魔等級嚴厲！最後淨土「土庫曼禁說新冠肺炎」　戴口罩說出關鍵字…直接逮捕

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

劉真「羽化成仙」隔日　辛龍掩面赴靈堂…望妻美照解思念

囤積N95口罩以「7倍價格」轉賣　貪心男被捕朝FBI咳嗽：我有新冠病毒

9旬嬤用「小畫家」繪仿真明信片！狂吸29.7萬粉...連迪士尼都來邀畫

確診醫生曾與普丁握手！兩人「未做防護措施」...官方回應了

全球86萬確診！UN秘書長：新冠疫情是二戰後最大挑戰　2500萬人恐失業

新冠病毒透過飛沫可飆噴8公尺？佛奇打槍：太超過！

封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

延後3個月徵收最惠國進口商品關稅　川普同意了

美首位外交官員病逝！蓬佩奧：國務院至少40至50人確診

無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

佛地魔等級嚴厲！最後淨土「土庫曼禁說新冠肺炎」　戴口罩說出關鍵字…直接逮捕

「台灣製造了病毒」大陸網軍推特散布謠言　調查局籲勿轉載

最新7例足跡圖公開...境外移入暴增　指揮中心：可能有未就醫感染者進社區！

境外確診增加　鄭文燦：提撥約700萬慰勞金給11家急救責任醫院

自稱生活太乏「味」　杭州男偷竊女性內衣褲20多次

慶祝發射30週年　哈伯望遠鏡為大家拍下超夢幻「專屬生日星象圖」

來自媽祖的祝福！　 善化慶安宮奉媽祖指示致贈4500張額溫卡讓學童開心防疫

囤積N95口罩以「7倍價格」轉賣　貪心男被捕朝FBI咳嗽：我有新冠病毒

必吃黑咖哩飯！台中唯美日式早午餐　還有一壺雞湯免費喝

快訊／雲林麥寮出租房起火　15勇消搶救20分鐘...1男已成焦屍

外界籲「無症狀」全面做普篩　陳時中提「2條件」：現在能篩出多少人？

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

英媒：台將捐百萬口罩給歐盟　數量勝過北京

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

美國770死單日最多！病逝數超越中國

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

紐約醫院拉出「病逝遺體沿街擺」場景震撼

道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄

22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳

「鬼男孩」昏迷13年　 聽媽絕望喊崩潰

更多熱門

相關新聞

即／西班牙單日暴增9222例確診

即／西班牙單日暴增9222例確診

根據西班牙衛生部最新公告指出，過去24小時該國新增9222例確診、849例死亡，累計確診人數達9萬4417人、共8189人死亡。

全球30億人禁足！獅子、野豬逛大街

全球30億人禁足！獅子、野豬逛大街

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

足球賽引爆西班牙疫情　6000死政府遭罵爆

足球賽引爆西班牙疫情　6000死政府遭罵爆

西班牙軍方派A400M赴上海　載運醫療物資

西班牙軍方派A400M赴上海　載運醫療物資

關鍵字：

Concha Garcia Zaera小畫家西班牙繪畫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面