住房只剩1、2成！避免「經濟社區型感染」晶華酒店首開人才培訓班

▲晶華酒店外觀。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎重創旅宿業，行政院昨（26日）宣佈觀光紓困2.0方案，晶華酒店集團今（27）日召開觀光人才培訓首發班，董事長潘思亮說，疫情延燒，讓住房率跌了8、9成，怕會出現「經濟社區型感染」，但非常感謝這次政府前瞻性超前部署，提供補助和培訓計畫，預計在疫情過後，能讓觀光產業和晶華全部蛻變。

日前旅業龍頭雄獅旅行社、晶華酒店相繼宣布董監事不領取2019年酬勞、内部各項自救方案，晶華酒店集團今首度開設觀光人才培訓首發班，不只是金錢上的補助，更從內部「防疫管家課程」培育文化人才，透過各式量身打造的課程，強化台灣的觀光戰力，讓台灣觀光從業人員的素質再向上提升。

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晶華酒店集團董事長潘思亮說，疫情影響全球經濟，航空、觀光業是重症，坦言：從來沒有這樣過，真的很著急，但企業培養這麼多人才，在此時最重要的就是照顧員工。

▲晶華酒店集團董事長潘思亮表示，感謝政府超前部署，避免「經濟社區感染」發生的可能，因為失業潮會影響到各行各業。

潘思亮表示，台灣因為防疫做得好，有機會能在疫情中勝出，感謝政府超前部署，避免「經濟社區感染」發生的可能，因為失業潮會影響到各行各業，「留得青山在不怕沒柴燒，將危機化作轉機，即時幫助產業，也幫助台灣。」

潘思亮指出，在稅金、租金、薪金這三項是他產業最需要援助的部份，幫助產業止血，給業界很重要的協助。「政府在效率、以及在即刻反應產業需求上的作為，讓我們很有感。」

▲晶華酒店首辦「產業轉型人才培訓」，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍均出席。

潘思亮說，許多台灣人對歐美、日本都比台灣更了解，希望透過管家課程加強民眾對本土文化的認識，內容包含私人管家服務訓練、廚藝傳承、旅遊行銷企劃、電子商務數位化等課程，並透過培訓請旅行社來教導，也能順便幫助旅行社，創造三贏。

行政院副院長陳其邁表示，晶華是觀光旅宿業第一品牌，要提前做好準備，透過紓困補助、利息補貼等方案，在疫情過後，台灣會是國際上最快恢復的，一起互助相挺度過難關。

▲晶華國際酒店集團推出「保障家人, 安心long stay」住房專案。（圖／晶華國際酒店集團提供）

交通部長林佳龍表示，飯店整體住房率跌到只剩1至2成，才在昨日推出紓困2.0補助，將影響3,500家觀光旅館、高達9萬人，旅行社3,000多家，政府加碼人才培訓、員工薪資補貼，一個月一萬元，企業、政府各出一半，政府最高補助2萬元，能幫助14萬人度過難關，期盼過了疫情這關後，能有效提升旅業競爭力。