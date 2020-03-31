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「為何不開走」倒楣運將遭酒客嗆聲砸車　一場混戰腋下被咬

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▲▼ 通緝犯酒醉 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲打人的歐姓男子被查出通緝犯身分，當場被逮捕。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄左營凌晨發生一起鬥毆砸車案，一名計程車運將正在路邊記帳時，竟遭另名從小吃部飲酒後的男子嗆聲「為什麼不開走」，隨後就拿起安全帽毆打並咬傷運將，再將小黃擋風玻璃敲破，運將也不甘示弱拿起防狼噴霧抵抗，造成雙方掛彩；警方到場處理後，進一步查出最先出手打人的男子竟是通緝犯，事後將他戒護送醫。

▲▼ 通緝犯酒醉 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼事發現場相當凌亂。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 通緝犯酒醉 。（圖／記者洪正達翻攝）

警方表示，歐姓男子（25為）在小吃部飲酒結束後準備離開，卻在店門口看見小黃運將張男（37歲）因車輛擋住去路產生口角，歐男進而持安全帽毆打張男，張男持電擊棒反擊，雙方都有受傷，過程中小黃擋風玻璃也被砸破，另警方查出歐男是一名通緝犯，當場予以逮捕並戒護送醫，並將涉嫌打架的歐男及張男帶案調查，依傷害罪及毀損罪移送法辦。

張姓運將事後想起事發經過仍餘悸猶存，他說當時下完乘客後正在路邊記帳，對方剛好走出店門口要離開，卻不知何故將他擋下，並質問他為何不走，隨後就拿起安全帽砸車，他當下先拿起防狼噴霧反擊，沒想到對方友人竟走出店門口助陣，他當下只能逃跑，最後返回現場時，對方竟想開走他的小黃，情急之下手先伸進車內拔鑰匙，沒想到卻被對方咬傷，相當倒楣。

▲▼ 通緝犯酒醉 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲歐姓男子在警方的戒護下就醫。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 砸車咬腋下 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲張姓運將腋下被咬傷。（圖／記者洪正達翻攝）

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