香港首富李兆基「24歲外孫李建中」染疫！　美國發病返港後確診

▲香港首富李兆基。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎確診病患人數短時間持續激增，富豪圈再有人「中鏢」。香港首富、恒地創辦人李兆基的外孫李建中確診，目前正在醫院接受隔離治療。根據香港衛生署資料，一名24歲男病人於3月22日確診肺炎，16日發病，他於3月6日至18日期間身在美國及加拿大，屬輸入個案。

據《香港01》報導，恒地發言人指，李建中此前在美國工作，日前回港後在自己位於新界的住處隔離，證實確診後，改在醫院隔離，並沒有接觸家人，包括李兆基。

發言人表示，李建中在3月18日由美國返港，當時沒有病徵，但為安全起見到仁安醫院檢查後確診，預料快將可以出院。

▲香港首富李兆基外孫李建中確診。（圖／翻攝自微博／香港富豪圈）

香港在過去一周內急增329例確診，數字從上周三（3月25日）的411例增至昨日（31日）的715例，即一周內增加逾300例。

此外，香港漁農自然護理署昨日（31日）表示，一隻混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應，成為香港繼兩隻狗確診後，第三隻對新冠病毒測試呈陽性反應的動物。漁護署還稱，該貓目前無任何相關病徵。據悉，牠是全球第二隻染疫貓，先前比利時官方曾表示，一名患者的寵物貓確診。

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