每戶補助5千188家旅宿安心住　盧秀燕：台中沒有防疫旅館

▲▼盧秀燕前往全國飯店視察安心旅宿設施。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫及隔離者的家屬入住，目前已有188家審核通過，市長盧秀燕1日上午前往已獲標章的全國大飯店視察，她說，台中疫情相對和緩，全國民眾不妨利用連假來台中住宿，因為台中沒有防疫旅館，不用擔心會和居家檢疫或隔離者同住。

台中市政府為了安置大量返台的人潮，分別推出檢疫替代所和安心旅宿，全市居家檢疫或隔離者合計已有1萬1千多人，目前還有6千多人，必須居家檢疫的人可選擇入住替代所或是家裡，若是替代所，依坪數大小，民眾每天得支付2千至3千元不等，若是住家裡，其他家人就得住外面的旅宿，市府可補助每戶5千元，不過得連續14天入住同一家，住宿結束次日起2年內，向區公所提出申請，認定時間可往回追溯至3月19日。

▲盧秀燕歡迎全國民眾來台中玩，入住安心旅宿。

盧秀燕表示，台中市實施分流政策，必須居家檢疫的人不能和家人住在一起，也不能住外面旅宿，因此台中沒有防疫旅館，只有安心旅宿，她歡迎全國民眾利用清明連假來台中遊玩，台中疫情相對和緩。

▲婦人把家裡留給回台兒子住，她和先生住安心旅宿。

一名住在全國飯店的婦人表示，她兒子從倫敦回台，家裡空間大，也比較方便，所以兒子住家裡，她和先生住飯店，而且市府又有補助5千元，所以住得很滿意，感覺像是二度蜜月。

▲安心旅宿內觀。

觀光旅遊局表示，市府根據中央防疫規範，訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，業者只要依SOP加強防疫，量額溫、消毒和詢問旅遊史，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過，就能獲得「安心旅宿」標章，可張貼於旅宿業入口處，讓民眾輕鬆辨識。

觀旅局指出，以全國大飯店為例，居家檢疫及隔離者的家屬需提早訂房，入住時需備有個人護照、個人健康證明書，以及家人的居家檢疫通知書影本，以便確認相關資訊，飯店為了讓入住民眾安心，不用擔心在家檢疫及隔離的家人飲食，也協助提供外送餐盒到家服務。

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