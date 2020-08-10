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中市府三級開設嚴防米克拉　盧秀燕：寧願過度準備、不要措手不及

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▲▼盧秀燕主持防颱會議表示，寧願過度準備，也不要措手不及。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕主持防颱會議表示，寧願過度準備，也不要措手不及。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央氣象局10日發布米克拉颱風海上陸上颱風警報，台中市災害應變中心三級開設，按照規定市長無需坐鎮指揮，但市長盧秀燕仍親自主持整備會議，她指出，台中市雖不在警戒範圍內，但因米克拉路徑從西南方沿著巴士海峽進入台灣海峽，市府提早因應，「寧願過度準備，也不要措手不及」，希望市民朋友不要掉以輕心。

▲▼盧秀燕主持防颱會議表示，寧願過度準備，也不要措手不及。（圖／記者鄧木卿攝）

依據中央氣象局預測，米克拉颱風暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅，預計未來強度有增強的趨勢，而米克拉暴風圈半徑最多80公里，對中部地區影響較小，應不至列入警戒範圍。

盧秀燕說，雖然米克拉颱風目前只是輕颱，不會在台中登陸，台中也不在警戒範圍內，不過米克拉路徑特殊，從台灣西南方沿著巴士海峽進入台灣海峽，因為台灣西部都是平原，沒有高山峻嶺屏障，加上颱風過後外圍環流造成的豪大雨，也可能對台中產生威脅，因此不能因為是輕颱就掉以輕心，要提早做好因應準備。

水利局指出，251部各式抽水機、727座鼎塊、2萬7000包沙包、全市7處抽水站（中興、五張犁、湖日、后溪底、車籠埤抽水站、光明簡易抽水站及清水臨江簡易抽水站）都已整備待命。

消防局已通報轄區各分隊加強水域救生器材整備及測試；建設局針對路樹倒塌、路燈損壞等項目進行整備，以求快速動員修復；社會局則已通知各區公所完成災前物資及收容整備作業全力做好防颱準備。

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