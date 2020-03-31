擔心清明掃墓群聚「我家今年取消了！」　網更擔憂這點：訂房率大爆滿…

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「很擔心這次的清明節」，文中表示，清明時期應該會有一堆人群聚，「雖然我家今年取消了，但別人的家庭很難說……防疫觀念不見得大家同步，很害怕趁假期擴散」，話題引發一陣熱論，許多人都有同樣的憂慮。

這位網友文中表示，今年春節期間，新冠肺炎開始蔓延，「病毒8000公里長征，台灣雖然小，但清明時期也是一堆人會群聚。」原PO就說，雖然他家取消今年的掃墓，但別人不一定會取消，「防疫觀念不見得大家同步，很害怕趁假期擴散，有八卦？」

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看到貼文後，就有人也很擔憂一樣的問題，「我家也取消了，大家都怕啦」、「因為不少人會有『反正我不會這麼衰』心態」、「就自己閃遠點吧，別人鐵齒也無法管」、「就不要掃了啊！硬要掃直接變祖先」、「洋人當成小感冒不在意，台人則是信自己沒這麼衰」、「等4月中看看數據吧，如果沒大爆發就撐過了。」

還有人則表示，更應該擔心連假想出門玩的人，「蠻多人應該都用前兩週掃完了吧！該擔心的是跑出去玩的，新聞不是報訂房率爆表」、「笑了，怕清明怕得要死，結果一堆旅遊仔勇闖疫區反而不怕」、「一堆人要出去玩，真的很擔心」、「結果不掃墓，訂房率大爆滿，全部跑去擠風景區，笑死」、「一堆人早就掃完了 你該擔心連假玩樂」、「取消掃墓然後跑去擠景點。」

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