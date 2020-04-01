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5歲僅8.8公斤！女童遭狠父母虐待「眼神總透露著害怕」致終身殘疾

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新北地方法院法庭外觀。（圖／報系資料照）

▲新北地方法院法庭外觀。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

新北一名徐姓女童因先天智能不足被父母嫌棄，這對徐姓夫妻還不顧年幼的女童骨折受傷，竟不讓她就醫，讓女童忍痛「自行癒合」，導致終生長短腳，不僅如此，徐男還曾以腳踩女兒腹部，導致女童胃部破裂，並與妻子聯手綑綁女兒，讓她全身赤裸罰站，女童5歲時被社工緊急安置時僅8.8公斤，幾乎不成人形；新北地院審理後依妨害幼童發育罪，判處徐父2年4個月徒刑、母親邱女1年4月徒刑。

2017年6月間，年僅5歲、嚴重營養不良的女童，因腹痛前往醫院治療，醫師檢查後確認是胃部破裂，但讓醫生覺得奇怪的是，「女童居然靜靜躺著，也不哭鬧，眼神透露害怕的感覺」。醫師事後質問家長，女童母親的嘴角卻帶著微笑、幸災樂禍地說，女兒是從樓梯跌落，後來又改稱，丈夫不慎跌倒壓到女兒；醫師研判是受虐案件，通報社工處理。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲女童曾骨折受傷，但父母竟不讓她就醫，讓女童忍痛「自行癒合」，導致終生長短腳。（示意圖／123RF）

醫生進一步檢查，發現女童身體居然有多處骨折舊傷，經研判，女童當時並未受到治療，因此留下長短腳終生殘疾。女童在童年8月中出院後，這對夫妻又因不滿女兒自行拆掉繃帶，竟將她雙手固定在衣櫃門把上，赤裸罰站，隨即出門購物；7天後，社工前往訪視，發現女童左額頭傷口化膿，且有發展遲緩情形，為維護女童人身安全，啟動緊急安置措施。

檢方介入偵辦發現，這對夫妻對於3名小孩有差別待遇，導致這名女童嚴重營養不良，體重只有8.8公斤，所幸經過安置調養，女童後來終於鼓起勇氣揭發父親的暴行。

審理時，女童父母均否認犯行；不過徐母在偵訊時曾坦言自己偏心，稱女童出生的時機不好，並指自己因為哥哥命在旦夕心情不好，沒有帶女童去看醫生。法院認為，女童所受傷害對成年人來說不是可以忽略的小傷，這對父母也不是沒有照顧小孩的經驗，最後認定2人未給予女童適當營養、消極不帶女童就醫和綑綁女童罰站等情構成妨害幼童發展罪，審酌犯罪情節後各處其刑。

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