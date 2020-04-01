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鐵腕拆除保安林違規設施物　新北農業局保護環境不手軟

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▲ 鐵腕拆除保安林違規設施物 新北農業局保護環境不手軟。（圖／新北市農業局提供）

▲ 鐵腕拆除保安林違規設施物，新北農業局保護環境不手軟。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局日前接獲民眾舉報，貢寮區保安林地遭人非法侵占並搭設餵攝設施及挖設池塘，還在設施旁長期飼養老鼠，誘拍夜行性猛禽及其他前來飲水的鳥類。農業局接獲檢舉後，即刻前往拆除違法設施，恢復保安林原有的樣貌。

農業局表示，接獲通知第一時間即前往拆除違法設施，並張貼公告，希望不肖人士別再侵入保安林地造成破壞。架設餵攝設施，受餵食動物習性可能會改變或影響其覓食能力，恐造成「騷擾」行為而觸犯相關法令，非但社會觀感不佳，也會導致食物鍊及生態破壞。農業局日後會持續與當地里長、生態團體及林務局合作，加強巡護保安林環境，也避免市有土地遭受不法占用。

▲ 鐵腕拆除保安林違規設施物 新北農業局保護環境不手軟。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北農業局拆除保安林違規設施物清除後。

農業局長李玟指出，日前所查獲之案發地點位屬東北角暨宜蘭海岸國家風景區，亦位於第1004號公有保安林地，屬於飛砂防止保安林，目的是阻絕或過濾強風攜入之砂粒，保護農田、房舍公共設施等免遭飛砂掩埋。

李玟表示，依森林法第30條第1項規定，「非經主管機關核准或同意，不得於保安林伐採、傷害竹、木、開墾、放牧，或為土、石、草皮、樹根之採取或採掘。」違反者依同法第56-1條規定可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

另森林法第51條亦規定於他人森林或林地內，擅自墾殖或占用者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科60萬元以下罰金。因此保安林的管制可謂是非常嚴格，請民眾勿以身試法

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