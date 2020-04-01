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海水已經淹到腰！金山警搶救尋短女　踏破浪潮拉回一命

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▲ 金山警民合力救援尋短女 衝入海搶救挽回一條寶貴生命。（圖／新北市金山警分局提供）

▲ 金山警民合力救援尋短女，衝入海搶救挽回一條寶貴生命。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局大鵬派出所警員梁智翔、江聰憲及曹源中，日前擔服守望勤務時，下午接獲民眾報案稱，有一名女子獨自一人站在萬里區頂社沙灘海邊，當時海水高度已淹至該女子腰部，疑似欲意圖尋短，員警立即駕駛巡邏車鳴笛前往救援，警方趕抵時，已被附近居民拉上岸，隨後該女子家人至派出所將她帶返家，家屬並頻頻向警方致謝。

警方抵達現場時，該名女子已被附近居民拉上岸，全身遭海水浸濕，臉色泛白，倒臥在附近民宅草叢。警方將女子攙扶至路面，關心其狀況並了解其身分，剛開始該女子欲言又止，經員警暖心安撫下，始心情逐漸平復。女子說，因心情不佳，從台北士林住處搭車外出散心，不知為何逐漸往海邊處走去。

警方查詢該名女子身分，發現該名女子籍貫為大陸籍人士，早在14年前就嫁來台灣，警方擔心近期疫情逐漸延燒，故事先通報醫護人員到場，並做好防疫裝備措施，對該女子進行體溫測量，所幸未有發燒情事，身上也無任何傷勢。

隨後聯繫到該女的先生，正巧先生也擔心該女發生意外，已在士林分局山仔后派出所準備報失蹤人口協尋，剛好接到梁員電話連絡，稱該女已平安獲救，先行帶往派出所安置休息，避免女子再次尋短，造成悲劇。隨後該女家屬至派出所將其帶返家中，並頻頻向警方致謝。

金山警分局長陳永昌表示，員警平日與轄區居民關係良好，本次事件透過警民合作才迅速並有效的處置挽救一條可貴的生命。另呼籲民眾應珍惜生命，遇有不順心之事應理性面對，再給自己一次機會。也請民眾多注意，如有類似情況都可在第一時間向警方求助，可以在第一時間提供協助及幫忙，減少意外的發生。

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