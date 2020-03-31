公督盟發布國會「黨團協商參與」評比　柯建銘5度蟬聯冠軍

▲柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

公民監督國會聯盟（簡稱公督盟）31日公布立法院第九屆第八會期立委評鑑結果，共選出25位優秀立委、5位待觀察立委；另外，在黨團協商參與指標方面，柯建銘、曾銘宗並列參與度最高，柯建銘更是已經5度蟬聯冠軍。

公督盟表示，黨團協商目的不外乎解決少數立委利用杯葛、癱瘓議事等行為，阻撓法案通過，朝野協商的制度成為立法院另類化解衝突、減少對立的工具之一。

公督盟指出，在第八會期的107年9月1日起至12月31日法定會期結束，總計由時任立法院長的蘇嘉全召集10場黨團協商，這次會期雖然並沒有無黨團幹部全勤參與黨團協商，時任民進黨團總召柯建銘與國民黨總召曾銘宗共參與8場協商，併列為黨團幹部之最。

▲曾銘宗。（資料照／記者林敬旻攝）

公督盟說明，「黨團協商參與」指標設立後，柯建銘已5度蟬聯冠軍，若討論誰是黨團協商最積極參與者，除了主持議事的正副院長之外，就是柯建銘，第八會期國民黨團總召曾銘宗與柯建銘並列參與度最高，可見兩大黨都有固定參與協商代表，其餘小黨幹部則無如此明顯，時力最多為黃國昌的5次，親民黨團為李鴻鈞的5次。

公督盟自2007年成立以來，14年累積共24次立委評鑑，橫跨3屆，是國內唯一評鑑待觀察立委的團體。關於這次的立委評鑑，公督盟表示，雖然第九屆已結束，公督盟從過往不論立法院是否為選舉會期，還是堅持進行完整的立委評鑑，無論立委是否連任，還是有義務呈現第八會期的立委於國會問政表現，替民眾回顧並檢核，公布哪些立委坐領高薪，卻只顧選舉顧票，疏於問政又待忽職守？又有哪些立委，勤於監督政府施政，並在預算會期嚴格把關國家預算。