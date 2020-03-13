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民進黨團自提《國土計畫法》版本　柯建銘預計3／16送交議事處

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▲▼行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求將此草案退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團要求將《國土計畫法》退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。立法院13日召開院會，民進黨團憑藉著人數優勢，順利將政院版《國土計畫法》付委審查。民進黨團總召柯建銘晚間受訪時表示，由於現行法規定的期限將至，民進黨團預計在16日提出黨團版本送交議事處。

依據現行《國土計畫法》規定，法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」。

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從兩年延長為「一定期限內完成」。

▲▼民進黨立院黨團召開：國土計畫法「時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會,管碧玲,鄭運鵬,鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立院黨團召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立法院黨團13日上午召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會，決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；國家重大建設也將限縮在新能源、文化、農業等3領域。隨後院會在處理報告是事項時，民進黨團憑藉著人數優勢，順利將政院版《國土計畫法》付委審查，不過包括黨籍立委林淑芬未按鈴表示棄權、民進黨立委高嘉瑜則是誤按為「贊成」，與民進黨團決議不同調。

柯建銘晚間表示，《國土計畫法》事實上從立法院第三屆就開始討論，一路從1997年走到現在，已歷經約23個年頭，期間還有「國土綜合計畫法」、「國土復育條例」等不同版本的討論，終於在第八屆的最後一個會期三讀通過，也是前朝國民黨遺留下來，最後一個民進黨需要面對、處理的法案，「我那時還覺得這可以過嗎」。

柯建銘指出，從法案的公布時間2016年4月30日算起，行政院已在2018年4月30日已經公告實施「全國國土計畫」，依照法規今年必須要公告實施「縣市國土計畫」，但截至目前仍有8個縣市並未將計畫送交內政部，也因此耽擱了未來要面對的「國土功能分區圖」。

▲▼立法院院會審議中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案三讀通過,600億紓困特別預算,柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

柯建銘表示，目前民進黨團的版本，初步規劃是先將全國性國土計畫的時間再延後1年，期限往後延至2021年4月30日，縣市國土計畫則延後2年，期限為2023年4月30日，所以「國土功能分區圖」也一併在縣市國土計畫公告實施後2年內公告，期限是2025年4月30日，但相關條文都還要再討論，「內容差不多是這樣」。

柯建銘說，眼看著4月30日的期限已經快要到期，有些縣市的計畫書到目前為止都還未送達內政部，他呼籲大家能夠誠懇面對、理性討論，這些都是可以理性討論的，「不要一直說炒作地皮」。

柯建銘也說，他已經和民眾黨團總召賴香伶、時代力量黨團總召邱顯智進行溝通，其中民眾黨團已經自提版本，就看時代力量黨團要不要提出，希望大家對法案提出的意見，能在交付內政委員會審查時進行討論。

柯建銘強調，眼看4月30日的說期限就要到了，這是執政黨的責任，民進黨團近日還會繼續進行討論，「內容要改沒關係，但差不多就是這樣」，最晚會在16日將黨團版本送交立法院議事處，也呼籲朝野大家能夠誠懇面對、理性討論，畢竟國家法律總是要遵守。

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