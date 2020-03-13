民進黨團自提《國土計畫法》版本　柯建銘預計3／16送交議事處

▲國民黨團要求將《國土計畫法》退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。立法院13日召開院會，民進黨團憑藉著人數優勢，順利將政院版《國土計畫法》付委審查。民進黨團總召柯建銘晚間受訪時表示，由於現行法規定的期限將至，民進黨團預計在16日提出黨團版本送交議事處。

依據現行《國土計畫法》規定，法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」。

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從兩年延長為「一定期限內完成」。

▲民進黨立院黨團召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會。（圖／記者李毓康攝）



民進黨立法院黨團13日上午召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會，決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；國家重大建設也將限縮在新能源、文化、農業等3領域。隨後院會在處理報告是事項時，民進黨團憑藉著人數優勢，順利將政院版《國土計畫法》付委審查，不過包括黨籍立委林淑芬未按鈴表示棄權、民進黨立委高嘉瑜則是誤按為「贊成」，與民進黨團決議不同調。

柯建銘晚間表示，《國土計畫法》事實上從立法院第三屆就開始討論，一路從1997年走到現在，已歷經約23個年頭，期間還有「國土綜合計畫法」、「國土復育條例」等不同版本的討論，終於在第八屆的最後一個會期三讀通過，也是前朝國民黨遺留下來，最後一個民進黨需要面對、處理的法案，「我那時還覺得這可以過嗎」。

柯建銘指出，從法案的公布時間2016年4月30日算起，行政院已在2018年4月30日已經公告實施「全國國土計畫」，依照法規今年必須要公告實施「縣市國土計畫」，但截至目前仍有8個縣市並未將計畫送交內政部，也因此耽擱了未來要面對的「國土功能分區圖」。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



柯建銘表示，目前民進黨團的版本，初步規劃是先將全國性國土計畫的時間再延後1年，期限往後延至2021年4月30日，縣市國土計畫則延後2年，期限為2023年4月30日，所以「國土功能分區圖」也一併在縣市國土計畫公告實施後2年內公告，期限是2025年4月30日，但相關條文都還要再討論，「內容差不多是這樣」。

柯建銘說，眼看著4月30日的期限已經快要到期，有些縣市的計畫書到目前為止都還未送達內政部，他呼籲大家能夠誠懇面對、理性討論，這些都是可以理性討論的，「不要一直說炒作地皮」。

柯建銘也說，他已經和民眾黨團總召賴香伶、時代力量黨團總召邱顯智進行溝通，其中民眾黨團已經自提版本，就看時代力量黨團要不要提出，希望大家對法案提出的意見，能在交付內政委員會審查時進行討論。

柯建銘強調，眼看4月30日的說期限就要到了，這是執政黨的責任，民進黨團近日還會繼續進行討論，「內容要改沒關係，但差不多就是這樣」，最晚會在16日將黨團版本送交立法院議事處，也呼籲朝野大家能夠誠懇面對、理性討論，畢竟國家法律總是要遵守。

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