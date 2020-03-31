公督盟公布25位優秀立委　藍綠5人被點名「有待觀察」

▲余天、黃昭順、林岱樺、沈智慧、吳志揚。（組合圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

公民監督國會聯盟（簡稱公督盟）自2007年成立以來，14年累積共24次立委評鑑，橫跨3屆，是國內唯一評鑑待觀察立委的團體。公督盟31日公布立法院第九屆第八會期立委評鑑報告，此次共選出25位優秀立委、5位待觀察立委。

公督盟表示，雖然第九屆已結束，公督盟從過往不論立法院是否為選舉會期，還是堅持進行完整的立委評鑑，無論立委是否連任，還是有義務如實如質的呈現，第八會期的立委於國會問政表現，替民眾回顧並檢核，公布哪些立委坐領高薪，卻只顧選舉顧票，不僅疏於問政又待忽職守？又有哪些立委，勤於監督政府施政，並在預算會期嚴格把關國家預算。



公督盟指出，評鑑出的25位優秀立委中，民進黨團有18位，時代力量黨團有3位，國民黨團有4位；另外，在待觀察名單部分，民進黨團為余天、林岱樺，國民黨團為黃昭順、吳志揚，以及沈智慧。

▲公督盟公布立法院第九屆第八會期立委評鑑報告。（圖／翻攝公督盟官網）

公督盟說明，余天雖於內政委員會出席率達88％，惟其口頭質詢次數僅1次，參與審查率亦與所屬委員會平均相差28.67％，相差甚遠，余天雖於第七會期方到職，但其並非首次就任立委，如此表現未展現出立院熟手的姿態，未能發揮立委職能相當可惜。

公督盟指出，黃昭順是這次待觀察名單中實質參與較多的一位，但仍未能符合公眾期待，其委員會出席率100％高於其所屬委員會的92.53％，但其口頭質詢率與參與審查率皆僅有50％，意即黃昭順大部分會議都有簽到或與會，但並未實質參與討論或提出質詢，難以滿足社會對立委的期待。

林岱樺與沈智慧的部分，公督盟認為，無論出席率、口頭質詢率，亦或參與審查率皆低，其中，甚至出現林岱樺僅口頭質詢過3次，沈智慧口頭質詢僅1次、參與審查僅1次的誇張紀錄，理解最後一個會期多數委員忙於競選連任，但兩人棄守立委職責，難以滿足人民對立委最基本的期待，立委若未善盡監督職責，就是護航執政黨，無論是執政黨林岱樺或在野黨沈智慧都難辭其咎。

至於吳志揚，公督盟指出，出席率55.56％與參與審查率皆僅約50％，而口頭質詢率僅31.58％，顯見其參與不到半數的立院工作，並未全力扮演好監督者的角色，絲毫不像是在野黨立委應展現的戰力。

▲立法院第九屆第八會期待觀察立委與所屬委員會比較表。（圖／翻攝公督盟官網）

公督盟立委評鑑作業分初審、複審兩個階段，初審階段由五個評鑑小組「基本表現及公民評鑑小組」、「言行及官司評鑑小組」、「法案評鑑小組」、「預算案評鑑小組」、「正副院長及黨團幹部評鑑小組」組成，前後共歷時半年，經14次嚴謹的初審會議討論，累計1180人次公民評鑑立委質詢影片，複審委員以初審評鑑結果為基礎，議決優秀立委及待觀察立委。

公督盟評鑑共有19大項，可細分為48項指標，主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算提案之表現，以及是否有預算合理刪減成案，進行統計；再加上質化資料公民評鑑立委質詢影片、立法委員資訊揭露狀況、特殊事蹟和是否提出符合陽光公益(義)/侵害人權或違反重大公益之法案、預算、不當言行等加減分指標，進行質量兼具的立委評鑑。