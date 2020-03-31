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通勤族注意！4/1起「搭雙鐵都要戴口罩」　發燒也禁去郵局、國道服務站

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▲▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

▲林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，面對即將到來的清明連假，交通部宣布，明（1）日起進入各大運輸場站均須配戴口罩，且發燒者不可搭車。另外郵局、國道服務站也會全面量體溫。

交通部長林佳龍今日視察雙鐵防疫措施，目前台鐵、高鐵部分車站均已配有紅外線熱顯像儀，以量測旅客體溫，林佳龍表示，4月1日開始進入所有的台、高鐵車站前，都需要量測體溫，在沒有紅外線熱顯像儀的車站，將由人工方式量測。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，旅客搭車時必須全程配戴口罩，保護自己也保護他人，另外車站也會提供酒精消毒，希望旅客可以配合防疫規定，在清明連假人潮較大的時候，也能防疫成功。

▲▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵公司積極防疫。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，目前高鐵9站設有紅外線熱顯像儀，其餘3站為人工量測，台鐵局也會在明日起全部車站實施量體溫，另外郵局、高速公路服務區、客運轉運站等，也都有規定量體溫。

交通部指出，4月1日起，全臺239個臺鐵車站(含47個招呼站)、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站將全面實施量測體溫，有體溫過高情形，將不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間，期能將交通防疫風險降至最低。

另外郵政公司各等郵局及所轄支局也都已備妥額溫槍，4月1日可配合所有營業處所(扣除學校、機關、部隊、醫院等進入該場所已先量測體溫之郵局)開始量測體溫。

林佳龍日前指出，交通場站體溫量測設備陸續到位，若乘客進站連續量測2次額溫都達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C者，不可搭乘大眾運輸。

▲▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

▲明起搭雙鐵都要量體溫。（圖／記者李宜秦攝）

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