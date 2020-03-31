官場陋習害到5歲童！觀光局長「督導不周」　林佳龍下令檢討

▲觀光局長周永暉被列入下一波檢討名單。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局惹議，內勤高官指示下屬，在機場接待高官兒子，導致桃機旅服中心同仁與其5歲兒子感染新冠肺炎。交通部長林佳龍表示，目前已針對失職的2名長官記一大過，高官也被調離現職。另外由於觀光局長周永暉督導不周，也將列入檢討名單中，可能會被懲處。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

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林佳龍今日視察雙鐵防疫措施接受媒體聯訪時表示，觀光局這名內勤高官有明顯疏失，造成防疫破口，因此人事單位作出懲處，記一大過並調離現職，而桃機旅服中心主任也因此被記一大過。

▲桃機人員暴露在極高感染風險。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，針對不慎感染的觀光局同仁，交通部將提供所有的醫療協助，考慮到觀光局身負防疫責任，卻仍假公濟私，因此會一併檢討，包括該單位是否有整頓必要與其存在價值為何，另外觀光局長周永暉身為首長，有監督不周的事實，也會進行檢討。

林佳龍表示，他第一時間有與該名高官聯繫，要求他誠實報告事實經過，高官則表示「一切很巧合」，但林佳龍直言，「其實都是可以防範的」，尤其他的兒子在菲律賓就有生病狀況，也有服藥，這些情形都應該告訴防疫人員，才不會導致防疫破口，他也說，「畢竟他的孩子他最了解」。

林佳龍表示，這種接待文化就是官場多年來的陋習，雖然遊客服務中心設立已久，也有它的功能，但是否有發揮實際功效，或成為官場送往迎來的多餘工具，交通部將一起檢討，絕對不可假公濟私。