祈「桃園媽」庇佑疫情快退散　慈護宮捐防疫基金和物資

▲桃園慈護宮捐贈200萬防疫基金給市府。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情仍未退燒，桃園慈護宮31日捐贈3萬瓶茶樹酒精隨身瓶、200萬防疫基金給桃園市政府，市長鄭文燦於捐贈會中表示，早年地方因瘟疫或旱災的發生，信眾為祈求神佑而有了大廟形成，相信慈護宮主神「桃園媽」，會庇佑臺灣疫情早日退散，但全民也要落實高標準的防疫措施，一同守護健康平安。

▲桃園慈護宮是北桃園的媽祖信仰中心，信眾敬稱供奉主神為「桃園媽」。（圖／翻攝自網路）

位於桃園火車站前、復興路上的桃園慈護宮，是北桃園的媽祖信仰中心，轄管區域涵蓋桃園傳統十五街庄有桃園區、八德區和鄰近的龜山及蘆竹區，信眾敬稱供奉主神為「桃園媽」。桃園慈護宮主委吳正宗表示，3萬瓶的茶樹酒精隨身瓶，瓶身印有慈護宮供奉主神Q版桃園媽，以及「媽祖賜甘露、防疫滅毒菌」、「隨時勤洗手、病菌不會來」等文字，籲全民落實防疫。

▲▼桃園慈護宮捐贈3萬瓶茶樹酒精隨身瓶。（圖／市府提供）

鄭文燦也提到，桃園慈護宮擁有超過300年歷史，也是地方信仰中心，為因應新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，慈護宮扮演領頭羊的角色，停止舉辦法會、遶境、進香等大型集會活動，相信信眾對媽祖的虔誠不會因此改變，也祈求媽祖保佑疫情趕快退燒，政府也將持續落實高標準防疫工作，阻絕所有可能的防疫破口。

對於，桃園慈護宮捐贈200萬元防疫基金，以及3萬瓶75%茶樹精油酒精隨身瓶供市府統籌運用，市府將善用這些資源，包括購買防疫物資，或是給予防疫人員實質的鼓勵等，讓防疫工作做得更好。包括秘書長兼代民政局長黃治峯、衛生局長王文彥、警察局長陳國進、民政局副局長林香美、張世威、主秘陳茹文、社會局副局長劉思遠、消防局主秘趙興中、桃園區長陳玉明、桃園慈護宮主委吳正宗等均一同出席活動。

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