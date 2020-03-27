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桃園防疫消毒大隊成立　重點防護區：長照等老福機構

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▲桃園防疫消毒大隊於蘆竹區老人長照中心，進行防疫消毒演練。（圖／市府提供）

▲桃園防疫消毒大隊於蘆竹區老人長照中心，進行防疫消毒演練。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，桃園市成立防疫消毒大隊，加強全市環境清潔消毒，並考量長者感染新冠病毒引發重症風險較高，長照中心等老福機構將是重點防護區，未來消毒大隊也將陸續針對交通場站、百貨商圈、機關、學校戶外區域等，進行預防性防疫消毒作業。

▲桃園防疫消毒大隊於蘆竹區老人長照中心，進行防疫消毒演練。（圖／市府提供）

▲鄭文燦市長視察防疫消毒演練。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦27日視察蘆竹區老人長照中心、防疫消毒演練指出，市府先前評估疫情後即超前部署，早在1月底就展開消毒人員訓練，2月起陸續完成超過80處地點的清潔消毒工作，包括因應開學，高中職以下學校校園環境消毒等，希望防堵社區感染發生。

▲桃園防疫消毒大隊於蘆竹區老人長照中心，進行防疫消毒演練。（圖／市府提供）

▲桃園市防疫消毒大隊共有124名隊員。（圖／市府提供）

桃園市防疫消毒大隊共有124名隊員、33台消毒車以及58部背負式的消毒機，未來也將陸續安排全市環境消毒作業。

▲桃園防疫消毒大隊於蘆竹區老人長照中心，進行防疫消毒演練。（圖／市府提供）

鄭文燦強調，桃園為國際機場所在城市，第一線防疫負擔較沉重，隨著歐美疫情升溫，旅外國人陸續返台，近期入境人數最高達9,000多人，今日則約3,300人入境，桃園市居家檢疫人數也持續攀升，預估未來將到達7,500人的高峰，然而，在機場防疫、公所、衛生人員的齊心努力下，截至目前，國內並未發生大規模社區感染是相當優異的成就。

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