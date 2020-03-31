預防群聚感染！桃市公車4月9日起強制戴口罩　拒戴者將拒載

▲桃園市長鄭文燦31日在防疫專案會議上表示，4月9日起全市公車、國道客運將強制乘客全程戴口罩才能上路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情仍持續延燒，桃園市長鄭文燦31日主持市府防疫專案會議時表示，4月1日起桃市公車、國道客運等4月1日起將勸導乘客戴口罩；此外，因應口罩實名制3.0版將於4月9日起實施上路，屆時口罩供應量應已足夠，為防止群聚感染，籲請市民搭乘桃市公車與國道客運時必須配戴口罩才能搭車上路，拒戴口罩者將拒載。

鄭文燦指出，桃園機場捷運已要求旅客搭乘前必須全程配戴口罩，並在各出入口設置熱顯像儀進行體溫篩檢，機捷既然已經實施，全市的公車與國道客運、樂活巴士也應跟進，社交距離都要盡量避免，何況是搭乘大眾交通運輸系統也要比照辦理；考量4月9日起口罩實名制3.0版上路，屆時口罩發行量應該已是足夠的，從4月1日起進行勸導，4月9日開始推動搭公車強制戴口罩。

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市府交通局說，截至30日為止，全國新冠肺炎確診案例已達306人，其中桃園市有31例，考量疫情延燒且仍有民眾不願戴口罩，桃園市各家客運司機在勸導旅客時，常會發生零星口角衝突，桃市旅客搭乘公車約有9成戴口罩，但仍有零星旅客沒有戴，目前防疫已升級，鄭市長在防疫會議建議4月起開始落實搭公車強制戴口罩，並自4月1日起勸導，交通局會同步張貼告示告知市民。

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