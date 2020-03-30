郭綜合醫院及志工隊　捐贈酒精給里民消毒防疫

▲郭綜合醫院及志工隊，捐贈酒精給淺草里及五條港里之里民消毒防疫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

平時敦親睦鄰的台南市郭綜合醫院，以及滿懷愛心的志工隊，帶著捐贈酒精物品，送給中西區淺草里及五條港里，並籲請里民在防疫期間要勤洗手，出入公共場所或密閉空間，與人保持安全距離，同時戴口罩以策安全。

郭綜合醫院院長郭宗正，除忙於院務外，也關懷周邊社區民眾健康，指示副院長許豪斌對相關里幹部多關懷加油，許豪斌副院長率高級專員蘇悅中、社工組長楊慧鈺及志工隊大隊長、也是台南市工商發展投資策進會副總幹事陳宗明，前往環河街之淺草里社區活動中心，受到里長陳建國及安海社區發展協會總幹事方郭美玲、組長方彥蓉的歡迎，並由陳里長代表接受郭綜合醫院捐贈的防疫酒精。

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陳建國里長表示，該里最夯的河樂廣場，未來是最具觀光發展潛力的地區，可結合醫療及商機一起開發；以往里內活動相當多，最近疫情而停辦，在這段期間里民的居家安全及個人健康最重要，而郭宗正院長適時送來酒精，在該里發展協會關懷站正可派上用場，除在場地消毒外，也在里民出入的消毒洗手液更加充實，讓里民相當興奮。

隨後許副院長等一行轉往成功路的五條港里關懷站，將另一批酒精送給五條港里，由市議員沈震東代表里長父親接受，沈議員強調，里民每有病痛即前往郭綜醫院就醫，總受到親切的照顧與服務，有如社區的保母般，是有口皆碑的醫院，如今嚴峻的新疫肺炎期間，大家談疫色變，而郭宗正院長不忘關心大家，讓里民相當感動。

據郭綜合醫院志工隊大隊長陳宗明表示，這次捐贈活動是由志工福委會主導，而志工隊所成立的福委會財源，是由醫院每季提撥經費作為志工隊成員對內關懷、互動慶生、團隊隊服，以及對外慰問弱勢、關心里民、台南社福團體及服務對象之用。

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