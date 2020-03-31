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四川西昌山火19消防員遇難　習近平高度重視：確保救火員安全全力滅火

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記者蔡紹堅／綜合報導

四川涼山州西昌市30日下午發生一起森林大火，火勢迅速向周圍擴大，濃煙甚至飄入市區，當地緊急調派2000多人滅火，已有18名撲火隊員及1名當地嚮導遇難。這場大火受到大陸官方高度重視，大陸國家主席、中共中央總書記習近平也作出重要指示，要求堅決遏制事故災難多發勢頭，全力保障人民群眾生命和財產安全。

根據《新華社》報導，習近平在災難發生後作出重要指示，要求迅速調集力量開展科學施救，在確保撲火人員安全的前提下全力組織滅火，嚴防次生災害，「當前正處於森林火災等自然災害易發高發期，最近四川、雲南、福建、湖南等地接連發生森林火災和安全事故，加上清明、春汛臨近，火災、洪澇等安全隱患突出，務必引起高度重視。」

▼ 習近平作出重要指示。（圖／新華網）

▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博） 

習近平強調，各級黨委和政府及有關部門要在統籌好疫情防控和復工復產的同時，抓實安全風險防範各項工作，堅決克服麻痺思想，深入排查火災、泥石流、安全生產等各類隱患，壓實各方責任，堅決遏制事故災難多發勢頭，全力保障人民群眾生命和財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李克強也作出批示，要求全力搶救受傷人員，科學有效撲救山火，妥為做好遇難人員善後工作，保護好火場周邊重點部位、場所和設施，「要深刻總結近期多起森林火災和造成人員傷亡的教訓，進一步壓實各方面各環節責任，深入排查隱患，加強監測預警，堅決遏制重特大森林火災發生。」

▼大量濃煙飄入市區。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸應急管理部也表示，根據習近平指示和李克強要求，已立即派出工作組赴現場指導，並緊急增派國家森林消防和消防救援隊伍前往支援，四川省、涼山州正組織力量滅火，緊急轉移附近群眾，並對周邊學校、加油站等重點場所和部位採取保護措施。

此外，據最新官方通報，大火已致19名撲火隊員遇難，其中，18人是前來支援救火的寧南縣森林草原專業撲火隊員，1人是西昌當地帶路的林場職工，他們在31日凌晨1點趕往火場的路上，因風向忽變，被大火包圍，不幸遇難。

目前，滅火救援、傷員救治、人員疏散等各項工作尚在進行中。

▲山火已造成19名救火員遇難。（圖／中新社）

▲▼涼山、西昌人民恭送救火英雄。（圖／中新社）

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