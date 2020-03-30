四川西昌發生森林大火　距衛星發射站僅60公里

▲西昌衛星發射中心。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸四川省涼山州的西昌市30日發生森林大火，火勢一路往瀘山風景區方向蔓延，西昌城區瀰漫著濃煙與燒焦味。在西昌市西北方60公里就是西昌衛星發射中心，是大陸飛彈與衛星發射的要地，目前基地內沒有傳出受到火災的影響，但山腳下有加油站和小學，西安市公安局緊急進行交通管制應對。

根據陸媒報導，瀘山風景區的工作人員表示，由於大火並不是在風景區內發生，所以沒有影響到營運，目前所有的工作人員都還是值班的狀態。

西昌衛星發射中心又名中國人民解放軍第二十七試驗訓練基地，屬於中國人民解放軍戰略支援部隊，多次執行發射運載火箭運送衛星入軌的任務，以完成大陸獨立自主建設的北斗衛星導航系統，完成之後將可實現全球的衛星導航功能。

目前警消人員仍在全力搶救中，初步判定起火位置位於涼山州大營農場，由於風勢較大，大火迅速蔓延至瀘山，火勢還沒有得到控制，但也沒有傷亡傳出。