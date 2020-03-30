四川木里、雲南大理連發森林大火　官方急派2500人搶救

▲四川木里再起森林大火。（圖／取自新浪四川微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情未消，「火魔」卻再度來臨。據四川省森林草原防滅火指揮部30日通報，涼山州木里縣自28日晚間引發的森林火災，目前火場過火面積目測約30公頃，火線長約20公里，達「重大森林火災」標準，緊急啟動三級響應；與此同時，雲南大理南澗彝族自治縣的森林同樣發生火災。

據《東網》報導，為應對四川省木里縣的森林大火，當局已經出動1590人、3架直升機參與救火，但目前大火仍未被完全撲熄；雲南方面截至29日，也已經投入930多人、6輛消防運水車、2架直升機救火，暫無人傷亡。

▲官方派員投入救災。（圖／取自成都商報）

值得注意的是，去年的同一天3月30日，四川木里縣雅礱江鎮立爾村也同樣發生森林火災，火場位於海拔3800左右。該年3月31日，受到瞬間風向轉變的火勢侵襲，造成消防員27名、地方撲火隊員3名死亡，因此近日該地與大陸各網路上，有人陸續發起紀念30名撲火英雄的活動，不料時隔一年，大火再度來襲。

從四川省當地應急管理部森林消防局30日公告消息來看，火源起點是在涼山州木里縣喬瓦鎮鋤頭灣村與項腳鄉項腳村交界，於19時30分發生森林火災。

四川省森林草原防滅火指揮部指出，目前火場過火面積目測約30公頃，火線長約20公里，火勢未得到有效控制，初判達到重大森林火災，並有進一步蔓延擴展危險。依據火場發展態勢和撲救需要，四川省森林草原防滅火指揮部決定於3月30日12時啟動三級響應。

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▲▼消防隊為撲滅四川木里大火，分別在北線、南線、西昌火場等各地投入人員，避開設隔離帶。（圖／取自新浪四川微博）

