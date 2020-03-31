　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

四川時隔1年再燃恐怖山火！衝天火焰暴起「迅速逼近城區」…19位消防員殉職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄭思楠／綜合報導

四川省涼山州西昌突發森林大火，火勢兇猛，已迅速蔓延。網上多段現場影片顯示，森林大火已逼近西昌市區，陣陣濃煙隨風飄進城中，全城籠罩恐怖的金黃色煙霧。當地已調度成都、攀枝花、德陽、樂山、雅安、眉山等6個支隊430名消防員前往增援。截止31日10點40分左右，恐怖山火已造成寧南森林草原專業撲火隊員19人犧牲。

森林大火除了危及西昌市區，其中一個起火點已逼近校園。涼山農業學校後山現場已設置二三十公尺寬隔離帶，學校五六十名工作人員和救援隊嚴陣以待，一旦發現火越過隔離帶將啟動水槍打火。目前，火災現場5公里內所有市民已有序撤離。

據當地應急管理部森林消防相關人員表示，山火於週一（30日）下午4時許發生，火場位於瀘山景區附近。涼山西昌市通報，初步判定起火位置位於涼山州大營農場。有西昌本地人也稱，「（山火）翻過山就是西昌著名景區瀘山了，現在情況比較緊急。」

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

由於濃煙飄進城區，西昌市公安局在當天下午實施交通管制，部分路段禁止一切社會車輛通行，以暢通消防救援通道。涼山支隊政委約2小時後率領50人到達火場西線，以架設水泵和設置隔離帶的方式，保護附近一個燃氣站的安全。在另一處山火地點木里縣，當地火場面積約15公頃，火線長約200公里，已有3000多人參與撲救。

家住西昌市城南大道、離著火點兩公里左右的羅先生表示，30日17時許，他開車回家時看到山上有明火，煙霧很濃，「一打開車窗，草木灰就飄進來了，當時整個城市都已經被煙霧籠罩。」他說，自己所處的位置是在4A景區邛海瀘山景區附近，「瀘山上有西昌農校和西昌學院兩所學校，還有景區酒店、農家樂等場所。」

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大火已造成18名消防員犧牲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

還有西昌有市民透露，目前城區煙特別大，看不見天了，室內都能感覺到有煙，半山腰有個學校可能因為有乾草，屋頂都燃起來了，「今天風特別大，感覺火比去年還要大。」

據四川消防救援總隊確認，這場森林大火「蔓延迅速」，已經危及西昌市區，大量濃煙飄進西昌城區。據現場圖片顯示，由於火勢猛烈，全城被一層黃色的煙霧籠罩，空氣中彌漫一股樹木燃燒後的燒焦味，灰燼四處飄散。

據悉，四川自3月以來，攀枝花、涼山州境內已先後多次發生山火。事實上，木里縣是時隔1年後再度發生山火。木里縣於去年3月30日因雷擊發生山火，最終導致31人死亡，其中有27人是消防員。當時共有689人正在撲救山火，未料風力風向突變，發生爆燃，瞬間形成巨大火球，結果在場的27名消防員和3名地方撲救人員失聯，其後全部證實遇難。

►戴口罩也要記得保養

▼大火迅速蔓延。（圖／翻攝自四川日報）

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

ET快訊
WHO官員聽到「台灣」就斷訊　直接在官網遭除名！
漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」！　他一看價格秒笑：神操作
實踐大學確診老師行動軌跡曝光！已上8堂課　10接觸師生居家隔
快訊／北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」急封口
D奶實況主直擊SWAG拍片「崩潰逃出」　沐沐曝驚人收入…男優
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川奪命山火19人遇難！凌晨趕去撲火…風向突變「巨大火球瞬間包圍」

-3℃雪山上網課！西藏學生妹「一坐就是4小時」...電信商一舉網狂讚

13歲童來買圓規！老闆一聽「講電話怪怪的」搶走手機　還是來不及

四川時隔1年再燃恐怖山火！衝天火焰暴起「迅速逼近城區」…19位消防員殉職

最慘可能剩1%　人行馬駿：建議中國今年不再設定GDP增速目標

懷二胎後經常嘔吐！30歲OL一驗竟是「胃癌晚期」...醫曝：壞習慣導致

公園一夜之間多兩座新墓碑！　一看「死亡時間、立碑時間」發毛

2患者康復後暴打CT醫生！撕爛防護衣「前胸抓幾十道血痕」...他事後發燒了

反華聲浪因「疫」而起　環時：美歐向中國甩鍋好轉移民眾憤怒

新冠病毒或已變種！　陸最新研究：確診者「排毒期」長達49天

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

四川奪命山火19人遇難！凌晨趕去撲火…風向突變「巨大火球瞬間包圍」

-3℃雪山上網課！西藏學生妹「一坐就是4小時」...電信商一舉網狂讚

13歲童來買圓規！老闆一聽「講電話怪怪的」搶走手機　還是來不及

四川時隔1年再燃恐怖山火！衝天火焰暴起「迅速逼近城區」…19位消防員殉職

最慘可能剩1%　人行馬駿：建議中國今年不再設定GDP增速目標

懷二胎後經常嘔吐！30歲OL一驗竟是「胃癌晚期」...醫曝：壞習慣導致

公園一夜之間多兩座新墓碑！　一看「死亡時間、立碑時間」發毛

2患者康復後暴打CT醫生！撕爛防護衣「前胸抓幾十道血痕」...他事後發燒了

反華聲浪因「疫」而起　環時：美歐向中國甩鍋好轉移民眾憤怒

新冠病毒或已變種！　陸最新研究：確診者「排毒期」長達49天

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

醫牙學系申請超篩嚴重！陽明醫學系招39人　一階472人通過

一定要有總冠軍！NBA季後賽可能改3戰2勝制　復賽考慮地點曝光

納智捷迎賓座椅在印度「發揚光大」？90度旋轉方便老年人上下車

説・流行／提升品味必認識極簡風Jil Sander　從日韓女生最愛的鞋包入手

中職／小男孩全新風格！樂天桃猿2020主題曲MV登場

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

N號房舉報男驚傳輕生！　「受訪遭人格侮辱」崩潰…尋死第一現場曝光

陳玉珍堅守「中華民國」　酸蘇貞昌：台灣國行政院長？

1家6口超麻煩！他嘆「為何不開放1人領全家人口罩」　網破盲點全搖頭

大陸熱門新聞

前科男獲減刑9次　出獄1年又殺人

她掃墓後確診　超詭異感染史網全恐慌！

長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離

病患「排毒期」可長達49天！ 或為新冠病毒變種

國台辦哀悼郝柏村、王文燮　讚「反台獨、推動統一」

顧好防疫物資品質！中國商務部：否則懲處

原想擺攤賣小吃 8台青受困武漢變志工

懷孕經常嘔吐！竟是「胃癌晚期」

CT醫遭康復患者暴打　事後發燒了

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

廈門航空30日起取消兩岸航線所有航班

法籍華人夫婦疑「吞退燒藥登機」確診！　

公園一夜之間多兩座新墓碑　一看「死亡、立碑時間」發毛

提醒「超市排隊要戴口罩」 北京72歲老翁被打死

更多熱門

相關新聞

西昌森林大火　距衛星發射站僅60公里

西昌森林大火　距衛星發射站僅60公里

大陸四川省涼山州的西昌市發生森林大火，火勢一路往瀘山風景區方向蔓延，西昌城區瀰漫著濃煙與燒焦味。在西昌市西北方60公里就是西昌衛星發射中心，是大陸飛彈與衛星發射的要地，目前基地內沒有傳出受到火災的影響，但山腳下有加油站和小學，西安市公安局緊急進行交通管制應對。

四川雲南連發森林大火　2500人搶救

四川雲南連發森林大火　2500人搶救

蝙蝠飛入住家咬死狗？　消防包緊緊出動

蝙蝠飛入住家咬死狗？　消防包緊緊出動

最大射程8公里 4門119「森林滅火砲」發威助滅五台山大火

最大射程8公里 4門119「森林滅火砲」發威助滅五台山大火

美濃山區惡火猛燒5公頃！空勤救災畫面曝

美濃山區惡火猛燒5公頃！空勤救災畫面曝

關鍵字：

四川西昌森林大火消防員木里縣山火

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面