四川時隔1年再燃恐怖山火！衝天火焰暴起「迅速逼近城區」…19位消防員殉職

記者鄭思楠／綜合報導

四川省涼山州西昌突發森林大火，火勢兇猛，已迅速蔓延。網上多段現場影片顯示，森林大火已逼近西昌市區，陣陣濃煙隨風飄進城中，全城籠罩恐怖的金黃色煙霧。當地已調度成都、攀枝花、德陽、樂山、雅安、眉山等6個支隊430名消防員前往增援。截止31日10點40分左右，恐怖山火已造成寧南森林草原專業撲火隊員19人犧牲。

森林大火除了危及西昌市區，其中一個起火點已逼近校園。涼山農業學校後山現場已設置二三十公尺寬隔離帶，學校五六十名工作人員和救援隊嚴陣以待，一旦發現火越過隔離帶將啟動水槍打火。目前，火災現場5公里內所有市民已有序撤離。

據當地應急管理部森林消防相關人員表示，山火於週一（30日）下午4時許發生，火場位於瀘山景區附近。涼山西昌市通報，初步判定起火位置位於涼山州大營農場。有西昌本地人也稱，「（山火）翻過山就是西昌著名景區瀘山了，現在情況比較緊急。」

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

由於濃煙飄進城區，西昌市公安局在當天下午實施交通管制，部分路段禁止一切社會車輛通行，以暢通消防救援通道。涼山支隊政委約2小時後率領50人到達火場西線，以架設水泵和設置隔離帶的方式，保護附近一個燃氣站的安全。在另一處山火地點木里縣，當地火場面積約15公頃，火線長約200公里，已有3000多人參與撲救。

家住西昌市城南大道、離著火點兩公里左右的羅先生表示，30日17時許，他開車回家時看到山上有明火，煙霧很濃，「一打開車窗，草木灰就飄進來了，當時整個城市都已經被煙霧籠罩。」他說，自己所處的位置是在4A景區邛海瀘山景區附近，「瀘山上有西昌農校和西昌學院兩所學校，還有景區酒店、農家樂等場所。」

▲大火已造成18名消防員犧牲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

還有西昌有市民透露，目前城區煙特別大，看不見天了，室內都能感覺到有煙，半山腰有個學校可能因為有乾草，屋頂都燃起來了，「今天風特別大，感覺火比去年還要大。」

據四川消防救援總隊確認，這場森林大火「蔓延迅速」，已經危及西昌市區，大量濃煙飄進西昌城區。據現場圖片顯示，由於火勢猛烈，全城被一層黃色的煙霧籠罩，空氣中彌漫一股樹木燃燒後的燒焦味，灰燼四處飄散。

據悉，四川自3月以來，攀枝花、涼山州境內已先後多次發生山火。事實上，木里縣是時隔1年後再度發生山火。木里縣於去年3月30日因雷擊發生山火，最終導致31人死亡，其中有27人是消防員。當時共有689人正在撲救山火，未料風力風向突變，發生爆燃，瞬間形成巨大火球，結果在場的27名消防員和3名地方撲救人員失聯，其後全部證實遇難。

►戴口罩也要記得保養

▼大火迅速蔓延。（圖／翻攝自四川日報）