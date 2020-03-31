四川奪命山火19人遇難！凌晨趕去撲火…風向突變「巨大火球瞬間包圍」

▲四川山火已致19名撲火隊員遇難。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

30日，四川省西昌市突發恐怖的森林火災。據最新官方通報，山火已致19名撲火隊員遇難，其中，18人是前來支援救火的寧南縣森林草原專業撲火隊員，1人是西昌當地帶路的林場職工。據悉，31日凌晨一兩點，他們在趕往火場的路上，因風向忽變，一行人瞬間被大火包圍，不幸遇難。

綜合陸媒報導，31日凌晨1時30分，當地聯合指揮部接到火場滅火人員報告，寧南縣組織的專業滅火隊21人在一名當地嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯。接到報告後，指揮部立即組織展開搜救，7時許搜尋到3名隊員，送往醫院救治，目前生命體征平穩。

此外，大陸社交網路還流出一段超催淚的影片，遇難滅火隊出發前曾稱，「西昌不怕，我們來了。」

▲四川山火迅速蔓延，逼近城區。（圖／翻攝自新京報我們）

3月30日15時，西昌市瀘山發生森林火災，直接威脅馬道街道辦事處和西昌城區安全，其中包括一處石油液化氣儲配站（存量約250噸）、兩處加油站、四所學校以及西昌最大的百貨倉庫等重要設施。截至31日零時，過火面積1000公頃左右，毀壞面積初步估算80公頃左右。

網上多段現場影片顯示，森林大火已逼近西昌市區，陣陣濃煙隨風飄進城中，全城籠罩恐怖的金黃色煙霧。火災發生後，涼山州西昌市成立前線指揮部，調集甯南、德昌等縣專業打火隊就近支援，組織各類救援力量2044人開展撲救，同時緊急疏散周邊群眾1200餘人。

►戴口罩也要記得保養

▼大火直衝天際。（圖／翻攝自澎湃新聞）