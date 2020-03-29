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訂房率大回升！急診醫師憂「清明連假引爆地雷」…苦勸：沒事別出門

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人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／記者季相儒攝）

▲連假出去人擠人增加感染風險。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

台灣今（29日）新增16例確診，累計共298例，逼近300人。急診醫師謝宗學在粉專表示，下周就要迎來清明連假，很多人一定想說不能出國就在國內走走，紛紛訂旅館要到外縣市遊玩，這種鬆懈反而讓先前的小心翼翼前功盡棄，「我還是要沈重的呼籲，連假能不出門就不要出門。」

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，今天新增的16例中，案268最讓人擔心，不僅找不到明確的感染源，且該案出入診所醫院多次才確診，在這種情況下，「台灣清明連假卻傳出各大著名景點訂房率回溫，甚至逼近滿載的新聞」，雖然政府沒有像其他國家強制禁止民眾外出，不過，「防疫破口一旦出現，現在美國紐約州的慘況就是最好的借鏡。」

請繼續往下閱讀...

滑手機,阿宅,宅女,過年追劇,玩手遊。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在家追劇也很充實。（示意圖／記者李佳蓉攝）

他也提到，武漢肺炎是種「社交病毒」，要避免感染的最佳方式就是拉開人與人的距離，就算近日的確診案都是境外移入，但無形中也在社區中「埋下無數的地雷」，若民眾沒做好防疫就很容易引爆，尤其是即將到來的清明連假，「頻繁人員流動和集中特定景點的群聚活動，點燃地雷引信的機率大增。」

防疫期間普遍國人都有良好的觀念，配戴口罩、勤洗手，也減少到人多且密閉的場所，就連以往假日都爆滿的士林夜市，現在也呈現冷清景象。謝宗學指出，「因為疫情改變了所有平常習慣的生活模式，減少上街、無法出國，遇到連續假期一定會想出門走走放鬆心情」，但還是呼籲大家盡量避免出門，即使真的要外出也要避開人潮擁擠的景點，「不能出門走動的苦悶，跟自己、親人、朋友喪失健康、生命的風險，到底該如何選擇？大家可以好好思考一下。」

網友回應，現在最讓人憂心的確實是清明連假，「各飯店旅館都訂滿了，感覺在台灣的大家開始鬆懈享受小確幸」、「真的，再忍忍，乖乖在家」、「很多劇可以追～在家最安全舒服唷」、「看到一大堆國內旅遊團特價，不過我還是堅守在家，沒事別出門的概念。」

 
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