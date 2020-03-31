拍板了！金門、澎湖2離島民眾返國　須先「在台居家檢疫14天」

▲指揮中心接受澎湖縣長賴峰偉建議，規定離島居民返國先在台灣完成居家檢疫。（圖／澎湖縣政府）

中央社



中央流行疫情指揮中心今天決議，離島鄉親返國後需留台完成居家檢疫，金門縣和澎湖縣政府對中央回應感到欣慰，並表示已在台安排旅館並提供補助，有需求的鄉親請與窗口聯繫。

金門縣政府晚上發布新聞表示，中央流行疫情指揮中心下午召開嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心第19次會議，金門縣由副縣長黃怡凱率相關局處代表在衛生局一樓會議室視訊與會。

縣府表示，金門縣在3月23日中央17次會議視訊會議時，縣長楊鎮浯就建請中央協助離島地區居民返國後，在台灣本島執行居家檢疫14天，期滿後始得返回離島；同時請協調國防部專機載送鄉親返鄉一案，一直未獲中央正面答覆。

今天會議中，黃怡凱再次提出金門縣訴求，建請中央強制規範，居家檢疫地址為離島者（包含產業移工）返國後，應於中央在台設置之集中檢疫處所進行居家檢疫期滿後，才同意搭乘海空運大眾運輸工具返回離島。

▲金門同一時間也透過視訊參加防疫會議。（圖／記者洪正達攝）

金門縣政府表示，這次會議中，中央流行疫情指揮中心確認上述請求，未來返國居家檢疫地址為離島者，取消可搭乘國內海空運航班，將留在台灣進行居家檢疫14天始可返回離島。

金門縣衛生局表示，離島醫療能量較台灣本島明顯不足，而金門縣只有有署立金門醫院一家地區醫院，醫事人力也相形薄弱；如果因前述防疫破口而發生確診案例，甚至演變成群聚、社區感染，後果將不堪設想。為超前部署、防患於未然，且基於保護全體縣民健康，建請中央同意，以完善離島地區防疫部署。

楊鎮浯得知中央指揮中心回應離島需求後感到欣慰，他表示，金門縣從19日起就率先設立縣民可在台完成居家檢疫的防疫旅館，並由縣府補助居家檢疫期間金額新台幣1萬6800元住房費用。

楊鎮浯提醒最近準備返國的鄉親，在台灣本島如果沒有住所可供居家檢疫，記得返台前聯絡金門縣政府居家檢疫關懷資訊窗口（手機：0928-781-263），縣府員工會在第一時間協助安排住宿事宜，提供如同在家檢疫般的關懷。

澎湖縣長賴峰偉表示，日前聯絡總統府祕書長陳菊、衛福部政務次長何啟功等人，表達許多澎湖鄉親擔心與居家檢疫者同搭航班。此外，他也和金門縣、連江縣討論，一致希望中央修改離島居家檢疫者可搭乘大眾運輸返家的規定，以化解民眾疑慮。

▲澎湖縣長賴峰偉建議中央疫情指揮中心。（圖／澎湖縣政府）

賴峰偉感謝陳菊、何啟功、中央指揮中心指揮官陳時中等人正面回應離島鄉親心聲，並且在議長劉陳昭玲以身作則要求孩子在台灣居家檢疫的示範下，還有立委楊曜從旁協助，一起完成鄉親的共同心願。

澎湖縣政府台北辦公主任陳其育說，縣府已在北、中、南洽妥充足、平價的防疫旅館及檢疫處所，尤其縣府加碼補助每房每日最高1200元，搭配中央防疫補償每日1000元，大幅減輕民眾負擔。有需要入住者，週一至週日都可洽詢台北辦公室02-23223130。