爸爸殺大豬「零錢塔地毯」療癒炸！養一年成果曝光驚呆：存了13萬2487元

▲原PO爸養了一年的豬公，最後成果驚人。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人會把零錢存到豬公撲滿裡，養成儲蓄好習慣，等到最後「殺豬」時，豐碩成果讓人超有成就感。一名女網友的爸爸「養豬」養了一年，最後終於把豬餵得飽飽的、再也吃不下，於是決定要殺大豬，但捨不得下手，就由女兒代勞。原PO也將驚人成果貼在臉書《爆廢公社》，高達13萬讓其他人也自嘆不如。

這位女網友貼出照片，「爸爸殺大豬～～爸爸表示：『那這隻我養了一年……我捨不得下手～你們殺吧！』。」仔細看看照片，原PO爸用了一隻紅色大豬在存錢，分別用了1000元、500元紙鈔，以及50元跟10元硬幣在存。

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而照片中，原PO已經把紙鈔、硬幣分類好，全部都放在一條攤開的毛巾上，放眼望去是一座座零錢塔，和2疊藍色和棕色的紙鈔，看起來特別療癒。至於到底存了多少錢，原PO接著就公布超驚人的成果，「有廢友也是這樣累積的嗎？！拾參萬貳仟肆佰捌拾柒元～（132487元）。」

▲一年存了13萬，讓其他人都驚呆。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他網友紛紛驚嘆，「這隻豬夠肥」、「好驚人的數字」、「厲害，我養一年的也才四萬多」、「我這裡有一隻，你可以幫我養嗎」、「有什麼祕訣嗎？真心佩服」、「小豬撲滿真的很好用，存進去就不會想拿出來，哈哈」、「那算神豬了吧！」

原PO也在留言處透露爸爸存錢的方法，「概念是口袋有零錢不拿出去花，直接整張的找零」、「身上如果有多餘的錢，就多少丟進去一些，例如過年。放身上總會花掉，那不如就丟個幾千進去吧～其實不見得是要千鈔，每天存個50也是很嚇人的。」

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