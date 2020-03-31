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陸證實漁船與日護衛艦「擦碰」　華春瑩：1位漁民腰部受傷

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▲▼日本海上自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）。（圖／日本海上自衛隊）

▲日本海上自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）。（圖／日本海上自衛隊）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）30日晚間與一艘中國漁船在東海海域相撞。大陸外交部發言人華春瑩31日證實此事，但以「擦碰」並非「相撞」形容事故，她並指出，事故導致了一名漁民受傷，詳細原因還正在調查，中國海警正在現場處理。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

根據日本放送協會（NHK）及日本共同社稍早的報導，事故發生在30日晚間8點半左右，中國漁船上的13名船員無人傷亡或失蹤，但島風號的左舷側被撞出了一個寬約1公尺的洞（也有媒體稱「損傷」）。

大陸外交部發言人華春瑩31日在例行記者會證實此事，她指出，據了解，昨天傍晚7時30分左右，在浙江舟山以東的東海海域，發生了一艘中國漁船與日本自衛隊艦艇「擦碰」的事故，「事故導致一名漁民腰部受傷，中國海警正在現場進行處理，事故原因正在進一步調查中。」

華春瑩表示，事發海域位於中國近海，日本自衛隊艦艇在有關海域活動，並對中國船隻的航行安全造成影響，中方已就此向日方表達了關切，「目前中日雙方正在就此保持溝通，我們希望日方積極配合，盡快查明事故原因，防止此類事件再次發生。」

「島風號」是日本海上自衛隊第三代飛彈護衛艦（驅逐艦）「旗風級護衛艦」的二號艦（一號艦「旗風號」已轉為訓練艦），也是日本第一艘搭載燃氣渦輪引擎軍艦，於1988年服役，艦長150公尺、艦寬16.4公尺，滿載排水量達5900噸，指揮系統及戰情中心都經過強化，在緊急情況下，能接替直升機護衛艦擔任旗艦。

▲▼日本海上自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）。（圖／日本海上自衛隊）

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