美國11名退伍軍人死亡　其中5名確診新冠肺炎

▲「士兵之家」是退伍軍人的收容所。（圖／翻攝自google map）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國麻薩諸塞州霍利奧克（Holyoke）市長莫爾斯（Alex Morse）透過媒體表示，「士兵之家」（Soldiers’ Home）有11名軍人死亡，其中5名確診感染肺炎，另外5名的檢測結果還沒出來，而最後一位老兵身份不明。

根據CNN報導，莫爾斯表示，由馬薩諸塞州管理的士兵之家共有233名居民，目前已有11名退伍軍人和5名工作人員已進行檢測。此外，莫爾斯在《西方大眾新聞》發表的聲明中說，近日將把旗幟降低到半桅杆上，以哀悼那些受到冠狀病毒導致死亡的受害者。

此外，馬薩諸塞州衛生與人類服務部副部長丹·蔡（Dan Tsai）表示，機構的負責人本內特·沃爾什（Bennett Walsh）已被允許特休。丹還補充說，最重要的是，必須為退伍軍人和為他們服務的專職人員提供一個安全的環境，因此需要建立一隻由醫療、流行病學和指揮專家的團隊，負責針對新冠肺炎的爆發做出全面的回應，這是對退伍軍人還有一線醫療人員的承諾。

值得一提的是，美國累積確診突破16萬例，死亡為3168例，而疫情最嚴重的紐約州累計確診6萬7000例，死亡為1342例。