日厚勞省和LINE合作！用大數據調查疫情「東京7％用戶有症狀」

▲東京街上還是可見人潮。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

日本新冠肺炎疫情持續延燒，確診數日日飆升，東京都31日新增78例確診，確診人數達521例。日本厚生勞動省與Line合作，對東京與鄰近地區的LINE用戶進行一項調查後發現，在本月27日至30日之間，在東京63,843人當中，有7.1％的受訪者至少有一種新冠病毒的症狀，表示有發燒、咳嗽等症狀的人數約有4500人。

據日本廣播協會（NHK）報導，除了東京之外，LINE將從31日上午10點後，對日本的所有用戶進行調查，並要求在4月1日之前答覆，用戶會有「體溫超過37.5度」、「咳嗽」等選項可以選擇。

▲日本厚生勞動省與LINE合作。（圖／達志影像／美聯社）

根據用戶的回答，會有進一步的問題詢問，「您是何時開始出現症狀的」、「如果您在14天內有從國外回來，是否有採取防止感染的措施，例如漱口和洗手」。

系統將針對用戶提供的年齡、性別、居住地區、郵遞區號等資訊，以不透露身分的方式進行統計處理，並提供給厚生勞動省。

▲ 東京民眾外出購買生活必需品。（圖／路透）

LINE每月在日本大約有8300萬用戶，該公司希望幫助政府確定感染人群的地區，並幫助採取措施防止感染的蔓延。據悉，這項調查目前正在進行中，第二項調查將在下個月的5日進行。

東京都31日新增78例新冠肺炎確診病例，都內累計確診人數突破500人，來到521例。東京自25日起連續5天創下單日確診人數的新高，從40多例一路爬到60多例，直到30日才終於降回13例，沒想到31日又再度飆升，突破70大關，直接新增了78例確診。