日本知名百貨龍頭宣布：「旗下6分店」4月中前週末全面停業！

▲日本三越伊勢丹控股公司宣布，為因應疫情旗下首都圈6間分店週末將暫停營業。（圖／翻攝自伊勢丹官網）



記者王佩翊／編譯

日本東京都知事小池百合子30日晚間召開記者會，呼籲民眾減少外出，盡量待在家中，而知名百貨龍頭三越伊勢丹控股也在30日宣布，旗下首都圈內的6間百貨公司直到4月中以前，週末將會全面暫時休業，平日也將縮短營業時間，減少人群聚集機會。

根據日媒報導，三越伊勢丹控股認為日本國內疫情目前沒有減緩的趨勢，因此決定縮短旗下位於首都圈的日本橋三越本店、銀座三越、惠比壽三越、伊勢丹新宿店、伊勢丹立川店以及伊勢丹浦和店等6間百貨公司營業時間，除了平日改為上午11時至19時營業外，4月4日、5日、11日、12日等兩個週末則會直接暫停營業。

據悉，上週小池百合子聯合首都圈其餘4縣的知事共同呼籲民眾，待在家中，避免不必要外出時，其餘百貨公司都選擇在3月28日與3月29日這個週末暫停營業，只有三越伊勢丹控股旗下百貨公司一意孤行地堅持在週末營業，被網友罵翻。外界猜測，該公司可能是因此才會率先站出來表態。

另一方面，東京都知事小池百合子31日在首相官邸與日本首相安倍晉三商討新冠肺炎相關防疫應對措施。會後，有記者問到有關發佈緊急狀態的時程，小池語帶保留地表示，決定權在中央政府，不過東京都政府會適時地向中央報告都內的感染狀況，以利中央做出最適當的判斷。