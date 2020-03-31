南韓大學入學考試延2周！　國高中小「四度延後開學」4/9起線上授課

▲ 疫情蔓延下的弘大街頭。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊之下，南韓已經三度延後全國國高中小開學日期，考慮採線上教學方式開學。南韓教育部31日正式宣布，國高中小學生延至下月9日起分批線上開學，每年11月舉行的大學入學考試延至12月，幼稚園則無限期關閉。

南韓副總理兼教育部部長俞銀惠31日宣布，考慮到國內疫情，認為目前讓學生到校上課還有困難，決定採遠距教學方式開學。高中三年級及國中三年級學生首先於4月9日開學，高一及高二、國一及國二、小學四至六年級4月16日開學，小學一至三年級則於4月20日開學。

各級學校下月1日起著手準備線上授課，法定授課時數將依延後開學天數縮減。開學後會有2天的適應期，除舉行遠距開學典禮，也會說明教學平台使用方法。教育部未來將視疫情及學校狀況，討論各級學校遠距授課及到校上課並行的彈性方案。幼稚園則因玩樂性質較重，開放學生到校上課以前將無限期關閉。

由於高三自3月2日延至4月9日開學，教育部也宣布，原定11月19日登場的大學入學考試延後2周，改於12月3日舉行，成績於12月23日公布。

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