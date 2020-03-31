桃機祭門禁管制令！出入口縮減63→20個　還設「雙保險」量測體溫

▲桃園機場防疫高標準，體溫超過攝氏37.5度者不得進入航廈。（圖／桃園機場提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場防疫高標準，自4月1日起，桃園國際機場公司採取門禁管制措施，第一、二航廈63個出入口縮減為20個；另外，所有進入航廈的民眾、旅客及工作人員，均需在管制門前量測體溫，進入航廈的動線及安檢線前，以「雙保險」方式設置紅外線熱顯像儀。

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▲桃園機場強化防疫工作。（圖／桃園機場提供）

依據中央流行疫情指揮中心及交通部政策，機場公司為及時因應疫情發展，經多次現勘，防疫物資整備，現已完成航廈出入口管制計畫，確認規劃第一、第二航廈由原本63個出入口縮減為20個，屆時暫時關閉的出入口處均將張貼告示，引導人員進入航廈。

▲桃園機場第一、第二航廈由原本63個出入口縮減為20個。（圖／桃園機場提供）

特別要提醒的是，所有進入航廈民眾、旅客及工作人員均需於管制門處量測體溫，因防疫物資數量珍貴，選擇於旅客最常進入航廈的動線及安檢線前，以「雙保險」方式設置紅外線熱顯像儀，如有超過體溫者，將依傳染病防治法37條規定，禁止進入航廈或搭機；機場捷運A1、A3站市區預辦登機區域，也由現場服務人員執行體溫量測作業。

▲桃園機場防疫。（圖／桃園機場提供）

旅客若因身體狀況需前往就醫或更改行程，請洽原購機票單位辦理。桃機再次籲請旅客配合現場門禁指標及引導，所有進入航廈人員，須從特定門口進入，以紅外線熱顯像儀或額溫槍量測體溫，如超過攝氏37.5度者不得進入航廈，另外機場捷運A1、A3站預辦登機區域也同步配合於入口處量測體溫，大家應共同遵守規定，守護國門、守護家園。