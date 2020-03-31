滿200送20　中市府率全國之先祭600萬元消費券刺激買氣

▲台中市政府推出商圈消費券，希望刺激景氣。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

為了減緩新冠疫情對經濟的衝擊，台中市政府祭出九項紓困措施，其中針對商圈業者部份，更是率全國之先推出600萬元消費券，民眾只要在4月20日至6月30日，在貼有優惠標示的店家消費滿200元，即可獲得20元消費券，預估可創造5000萬元以上經濟效益，為商圈創造人流、刺激買氣。

「防疫要做，日子要過！」副市長令狐榮達31日表示，市府超前部署、積極防疫，更期待降低疫情衝擊，今天即推出台中限定使用的商圈消費券振興經濟，期待增加店家收入，吸引客群回流，協助業者暫度難關。

請繼續往下閱讀...

經發局長張峯源說明，包含自由路商圈、一中商圈、大甲鎮瀾觀光商圈、新社商圈、精明一街商圈、東海藝術街商圈、東勢形象商圈、大隆路商圈、太平樹孝商圈、美術園道商圈、逢甲商圈、大里中興商圈、五金電料商圈、后里泰安商圈、大坑商圈、天津路服飾商圈、和平谷關商圈、昌平皮鞋商圈、電子街商圈、繼光街商圈、台中港舶來品商圈、豐原廟東復興商圈等22大商圈會員參與，上千店家推出優惠折扣，吸引民眾前往消費。

民眾在貼有優惠標示的店家消費滿200元，即可獲得20元商圈消費券1張，單筆消費最多獲得200元消費券，數量有限送完為止，活動自4月20日開始，消費券使用期限至6月30日止。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來