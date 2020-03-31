駐印度代表處洽日航　協助台人訂票飛日本後返台

▲印度下令封城，要求民眾不要出門。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

針對我國旅居印度的僑胞，在駐印度代表田中光協助下，洽日航同意台人可搭日航撤僑班機赴東京後返台。對此，外交部31日表示，這不是撤僑，是駐處洽日航，給想離開印度的僑胞，方便他們訂位。

外交部表示，由於印度自25日起實施全境封鎖，導致部分我國旅居印度的僑胞致電駐印度代表處，尋問有關檢疫、財務、住所、食物、能否協助返台等問題。

對此，駐印度代表處為協助國人離開印度返回國內，即與日本駐印度大使館聯絡，瞭解日本政府經與印度政府協調後，日方已安排日本航空及全日空於3月24日至4月8日之間飛航印度德里至東京，協助日本國民離境。

外交部表示，駐印度代表處續洽獲日航同意，在有機位的條件下，可運載我國人先赴東京，再轉返國內，日航並可協助提供東京返回台北的訂位服務。

外交部說，駐印度代表處在取得相關航班、時間及費用等細節後，已通知旅居印度的國人上述日本航空的消息。外交部及駐處將持續關注本案後續發展，並提供國人必要的協助。

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