「桑達姆號」郵輪染疫2確診4死　船上有14名台裔旅客

▲「桑達姆號」（Zaandam）郵輪傳出新冠肺炎疫情，被迫滯留在中美洲的巴拿馬水域。（翻攝FRANCE 24 English）



記者陶本和／台北報導

「桑達姆號」（Zaandam）郵輪傳出新冠肺炎疫情，被迫滯留在中美洲的巴拿馬水域。外交部30日表示，經我駐雪梨辦事處查證，郵輪上有14名旅居澳洲的台裔或台籍人士，目前均已順利轉至Rotterdam號，大家都平安健康，而Rotterdam號將駛向美國靠港。

外交部表示，目前已知船上有4人過世，另有2人確診感染新型冠狀病毒。我相關駐館於第一時間與我國旅客家屬取得聯繫，掌握我國籍旅客在船上的現況並表達政府關心之意。

外交部指出，「桑達姆號」郵輪3月7日自阿根廷布宜諾斯艾利斯出發後，原預計3月21日泊靠智利聖安東尼奧港（San Antonio Port），但遭智利政府及其他南美國家禁止靠岸，3月27日已航抵巴拿馬外海。

外交部表示，荷美航運公司已派遣另ㄧ艘郵輪（Rotterdam號）到巴拿馬外海協助，在巴拿馬政府當局派員全程密切監控下將「桑達姆號」（Zaamdam）郵輪上健康的旅客在海上進行接駁。

對此，我駐邁阿密辦事處也確認前述14名旅居澳洲的台籍人士均已順利轉至Rotterdam號，目前14名人都平安健康，而Rotterdam號將駛向美國靠港。

外交部強調，將持續與船上台籍旅客的家屬保持密切聯繫，掌握我國人健康狀況，並設法即時提供協助，我國相關駐館同時也會持續注意船籍公司最新處置措施，隨時因應，提供國人必要協助。

▼外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）



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