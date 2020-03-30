陸援助多國被批「趁機擴大影響力」　華春瑩：難道要我們見死不救？

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，大陸近期向多個國家提供了援助，但也被部分人士質疑是「趁機擴大影響力」。對此，大陸外交部發言人華春瑩30日表示，中國所思所想和所做的，都是如何盡自己的所能，去幫助那些有需要的國家和人民，「難道希望中國此時無動於衷、見死不救嗎？」

華春瑩在記者會上提到，有聽到某些西方人士的相關言論，在面對其他國家出現的、非常嚴峻的新冠肺炎疫情的形勢，看著有這麼多其他國家的人民在遭受肺炎疫情的折磨、痛苦，有越來越多的人生命在失去，「是不是希望中國在這時袖手旁觀、無動於衷呢？或者說他認為，他們自己可以比中國做的更多更好？」

▼大陸已派出3組醫療專家赴義大利。（圖／翻攝央視新聞）



華春瑩指出，國際社會應該一起加強團結，向其他抗擊疫情國家的人民提供越來越多的、寶貴的、及時的幫助，「其實大家已經看得非常清楚，這場突如其來的疫情以一種近乎慘烈的方式，再次證明人類是命運共同體，面對疫情沒有任何國家可以獨善其身，唯有團結合作才能共同應對。」

華春瑩強調，面對疫情，幫助別人就是幫助自己，中國人民不會忘記，在中方抗擊新冠肺炎疫情最困難的時刻，國際社會給了我們寶貴的支持和幫助，「中華民族是懂得感恩、投桃報李的民族，中國政府和中國人民經過艱苦地努力，付出了巨大的犧牲，目前國內防控疫情形勢在持續向好，我們在繼續做好國內一級防控的同時，在盡其所能向其他有需要的國家提供力所能及的幫助。」

▼陸向柬埔寨派出抗疫專家組 機上載滿口罩、防護服等物資。（圖／翻攝廣西新聞頻道）



華春瑩還說，中國所思所想和所做的，都是如何盡自己的所能去幫助那些有需要的國家和人民，同國際社會一道守望相助、相互支持，最大程度地去搶救和維護各國人民的生命安全和健康。

華春瑩指出，她很想問問那些陰陽怪氣說風涼話的人，到底為抗擊疫情做了什麼？就像她剛才講的，「難道他們真的希望中國此時無動於衷嗎？見死不救嗎？」

華春瑩進一步提到，疫情發生之後，中方有關企業通過復工復產，夜以繼日、爭分奪秒地生產醫療防控物資，對中國抗擊疫情提供了堅實的後勤保障，在當前中國國內防控形勢趨好趨穩的情況下，中國的有關企業依然在加班加點、時不我待、夜以繼日地持續生產，為的就是能夠向其他的國家提供更多急需的醫療防護物資，為其他國家抗擊疫情能盡一份力、出一份力。

華春瑩還說，她認為，這正是中國作為一個負責任大國展現的擔當，和中國人民的善良和無私的奉獻，「我想他們的努力是值得尊敬的，希望有關方面能夠客觀看待中方對其他國家抗疫提供援助的事實，能夠多說一些、也多做一些有利於國際抗疫合作的事情。」

▼湖北襄陽市捐贈2萬片口罩給克羅埃西亞。（圖／翻攝中新網）

