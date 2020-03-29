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吳釗燮酸WHO高層受訪斷訊：哇！連「台灣」都不能提？

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▲▼外交部長吳釗燮接受外媒視訊訪問。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

世界衛生組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）先前接受港媒訪問時，提到台灣就斷訊，甚至直接說「下一題」，都避談台灣問題。對此，外交部長吳釗燮29日在推特上說，「哇，在WHO連『台灣』這個字都不能提啊？」

新冠肺炎疫情在全球延燒，世界衛生組織高級顧問艾沃德先前在接受香港電視台記者視訊訪問時，被問到是否考慮重新考慮接納台灣時，陷入約莫10秒的沈默，接著視訊疑似被切斷。

不過，香港記者再一次聯繫上艾沃德時，他直接說「下一題」，但記者不放棄持續追問，他則轉而稱讚中國大陸在這次的防疫表現做得非常好。

對此，吳釗燮透過推特發文指出，「哇，在WHO連『台灣』這個字都不能提啊？」同時他呼籲，在對抗全球流行疫情的時候，世界衛生組織應該要把政治放在一邊。

吳釗燮表示，現在有來自40多個國家，超過450篇的國際媒體報導，都高度肯定台灣在這次對抗新冠肺炎的作為，他認為世界衛生組織應該要參考這些報導。

▼外交部長吳釗燮發文酸WHO高層，在受訪時談到台灣就斷訊。（圖／外交部推特）

▲▼外交部長吳釗燮發文酸WHO高層，在受訪時談到台灣就斷訊。（圖／外交部推特）

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