吳釗燮酸「連台灣都不能提？」　WHO回應了：向台灣等所有地區汲取經驗

▲來自加拿大的公共衛生專家艾沃德（Bruce Aylward）博士。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）29日回應，將會跟隨台灣的防疫腳步，吸收台灣經驗。不過此前WHO高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）針對「台灣問題」回答時，曾湊巧遇上疑似收訊不良，接著訊號斷掉的情況，讓外交部長吳釗燮在推特發文嘲諷，「哇，WHO現在連台灣都不能提？」

艾沃德日前接受香港電台記者視訊訪問，當被問及「WHO是否會重新考慮讓台灣加入」，畫面中的艾沃德盯著螢幕卻沒有說話，過幾秒後回答「抱歉，我剛沒有聽清楚妳的問題。」不過當記者想重新討論台灣時，艾沃德仍不正面回應，而是阻止這次發問，要記者提出下個問題，之後視訊畫面更直接被切斷。

香港記者再次聯繫上後，艾沃德只是回應先前的問題已經討論過中國，而綜觀中國不論「任何地區」，在這次的防疫都表現得很好。

對於艾沃德的回應，台灣外交部長吳釗燮29日在推特上開酸，「哇，WHO『台灣』兩個字連提都不能提啊？」吳接著表示，面對全球疫情大流行，WHO應該注重防疫而非政治，並指出全球已有40多國、超過450篇國際媒體報導，都正面表達對台灣抗疫的肯定及讚賞，而這些報導「沒有錯誤地把我們當作中國的一部分」。

WHO透過電郵發表一項最新聲明，表示台灣是否加入WHO，並非組織本身能夠介入的事情，必須靠各成員國共同決定，「然而，WHO和所有面臨疫情大流行的衛生當局都有緊密合作，包含台灣的公衛專家。」

WHO指出，台灣的確診病例相當低，將會持續關注疫情發展，「WHO向所有地區汲取經驗，包括台灣衛生當局，以向全球分享最好的實務經驗。」聲明宣稱，WHO從疫情發生之初，就持續「遵循既定程序以快速回應，並確保雙方保持聯繫和資訊流通」，而且台灣也有2名公衛專家參與WHO會議，共同研討如何遏止疫情。

▼外交部長吳釗燮發文酸WHO高層，在受訪時談到台灣就斷訊。（圖／外交部推特）